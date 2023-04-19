Milletvekili Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın mevcut durumunu eleştirdi ve tek çıkar yolun Ata İttifakı ve kendi liderliği olduğunu belirtti. Oğan'ın bu önerisi, siyaset dünyasında tartışma yaratıyor.

Dr. Sinan Oğan, paylaşımında, Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın zor durumda olduğunu ve halkın beklentilerini karşılayamadığını ifade etti. Bu bağlamda, Oğan yeni bir ittifak modeli olan Ata İttifakı'nı ve kendi liderliğini öne sürdü.

Ata İttifakı, Dr. Sinan Oğan'ın önerdiği alternatif bir siyasi birliktelik olarak dikkat çekiyor. Oğan'ın bu çıkışı, mevcut siyasi ittifakların ve partilerin yeterli olmadığına dair bir eleştiri olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Oğan'ın bu önerisi siyasi çevrelerde ne kadar destek bulacağı ve Ata İttifakı'nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şu an için belirsiz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ