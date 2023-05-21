AK Parti’den 28.ci dönem Mardin Milletvekili seçilen Dr. Muhammed Adak , seçim çalışmaları sürecinde ve sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye ve kendisine verdikleri destekten dolayı başta Mardin halkı olmak üzere tüm partililere teşekkür etti.

Dr.Muhammed Adak, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. "Değerli Mardinli hemşehrilerim, seçim çalışmaları süresince uzaktan ve yakından gösterdiğiniz fedakâr gayretlerinizin ülkemize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah ülkemizi her daim güçlü kılsın.Mardinli hemşehrilerimin vermiş oldukları bu desteğe laik olmak için çalışacağım. Mardin farklı kültürleri ,dinleri,dilleri ve tarihi ile bir dünya kentidir. İnşaallah bu güzel şehrimize halkımızın desteği ile hizmet edeceğiz"dedi.