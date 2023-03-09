Yayınladığı projelerle doktor kimliğinin yanı sıra müzikal kariyerinde de kalıcı başarılara imza atmaya devam eden Elvan Elvan, geçtiğimiz günlerde 11 ilde meydana gelen ve hepimizin yüreğini burkan büyük depremle ilgili duygularını kâğıda döktüğü satırları şarkı haline getirerek dinleyicisiyle paylaştı.

Elvan Elvan, depremle ilgili yüreğindeki yangını ise şu sözlerle ifade etti:

“Bir sabah depremle karanlığa uyandı şehirler... Zamansız, vedasız kaybettiğimiz insanlarımızın ardından; yıkılan şehirlerle yasa boğuldu ülkem. Yaşamla ölüm arasındaki bekleyişlerinde canlar kurtarılmaya çalışılırken tek yürek oldu Türkiyem. Boğazımda bir düğüm günlerce konuşamadım. Gözyaşlarıma karışıp içime aktı söylemek istediklerim. Öyle bir acı çöktü ki yüreklerimize; kaybettiğimiz onlarca insanlarımız, şehirlerimiz, vatanım için ağıt olup dilimden döküldü duygularım… Depremde sevdiklerini kaybetmiş, masum bebeklerini dünyaya getirmeyi bekleyen anaların dramından yola çıktı sözcüklerim. Yıkılan şehirlere, sönen ocaklara, annesiz ve babasız kalmış masum çocuklara, günahsız bebeklere, çaresizliğe, yanan yüreklere aktı gitti şiirim. Bu ağıt bir sesleniş, sevdiklerini kaybetmenin acısı, onlara ulaşamamanın çaresizliği içinde kavrulurken; kurtarılma sevincini yaşayamayan yüreklerin kaygı dolu bekleyişi ve de huzur dolu günlere kavuşabilmek için bir umut. Geçmiş olsun Türkiyem. Başımız sağ olsun... Teşekkürler Türkiyem. Teşekkürler yanımızda olan, yaralarımızı saran tüm ülkeler, tüm insanlar. Yaraları sarmak için daha yolumuz uzun. Dayan güzel ülkem. Bu acıları ne unutalım; ne de bir daha yaşayalım. Gözlerimiz hep huzur dolu dünyaya açılsın.”

Elvan Elvan, sözü ve müziği kendisine ait olan, müzik direktörlüğünü Hakan Güngör, düzenlemesini ise Faruk Paker'in üstlendiği “Yüreğimdeki Yangın” projesinin tüm gelirlerinin depremzede çocuklara oyuncak gönderimi için kullanılacağını da belirtti. (YHM)