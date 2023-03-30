-Bir Zirve'yi daha arkanızda bıraktınız. Bir kaç paragrafla özetlemek isterseniz neler söylemek istersiniz?

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında.

Bu yüz yılın 26 yılında Avrasya Ekonomi Zirveleri var.

Bu yüz yılın 38 yılında Marmara Grubu Vakfı var.

Bu sürdürülebilir olmağa muhteşem bir örnektir.Özellikle de, mütevazi bir sivil toplum kuruluşu için söz konusu yıllar hiç de kolay geçmemiştir.

Kolay geçmeyen bu yıllar içinde Marmara Grubu Vakfı’nın vizyoner, stratejik ve bilinçli tercihlerinin önemi büyüktür. Çaplıdır.

Kalın bir çizgiyle geride bıraktığımız yıllara baktığımızda mütevazi sivil toplum kuruluşumuzda Cumhurbaşkanı olarak Turgut Özal'ı, Süleyman Demirel'i, Abdullah Gül'ü, Recep Tayyip Erdoğan'ı ayrı ayrı misafir ettik.Misafir edemediğimiz Ahmet Necdet Sezer ise gerek makamında gerekse de kabullerinde bizlerden ilgisini esirgemedi. Zirvelerimizi de mesajlarıyla onurlandırdı.

Başbakanlarımız Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Binali Yıldırım dönemlerinde bizleri şereflendirdiler.

Dolayısıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak gördüğümüz bu müzaheret her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir. Bu da bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır. Bunun bilincindeyiz.

Gene Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveleri uluslararası bir kuruluş ve etkinlik olarak dünyada kabul görmektedir. Aralarında Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi'nin ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi’nin de bulunduğu 28 uluslararası saygın kuruluşla Marmara Grubu Vakfı'nın işbirliği bulunmaktadır. Böyle bir işbirliği bir sivil toplum kuruluşuna nasip olduysa, bu bir başarıdır. Ükemiz için de sivil toplum alanında bir kazanımıdır. Bu da bizlere bir sosyal sorumluluk yüklemektedir. Zirvelerin başarısı da sosyal sorumluluğa bağlılığımızın işaretidir. Başarımızın bir diğer önemli yanı da vefa duygusudur.

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında

-Bu seneki Zirve'de iki bağımsız oturum yaptınız.Bu oturumlardan birinde Türkiye Cumhuriyeti'ni, diğerinde ise Haydar Aliyev'i gündeme getirdiniz. Burada vermek istediğiniz mesajı özetler misiniz?

Marmara Grubu Vakfı ve Avrasya Ekonomi Zirveleri olarak taşıdığımız sorumluluğun icaplarını her zaman yerine getirmeği görev addetmekteyiz. Böyle düşündüğümüz için idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını uluslararası bir etkinlik olan 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde özel bir oturumla değerlendirdik. Bunu ben ve arkadaşlarım bugünlerimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyeti'mize karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak telakki ettik. Toplantımızda ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı 44 ülkeden teşrif eden yüksek misafirlerimize müstesna bir konuşma yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin dünden bugüne intikalini özetledi. Bir diğer konuşmacımız ise Makedonya'nın önceki Cumhurbaşkanı Tarih Profesörü Gjorge İvanov'du. O da Balkanlı aydınların Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki önemini ortaya koyan bir sunum yaptı. Azerbaycan'da Atatürk Merkezi Başkanı, Milletvekili ve tarih profesörü Nizami Caferov da, Atatürk'ün Cumhuriyetin oluşumundaki emsalsiz rolünü anlattı. Bu üç değerli ilim adamının düşüncelerini sergiledikleri oturumda, ülkemizi şereflendiren misafirlerimize Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek başarısını yansıttık.

Haydar Aliyev’e saygı

-Haydar Aliyev'e özel bir önem atfettiniz. Azerbaycan'ın rahmetli Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev için gerçekleştirdiğiniz oturum hakkında da bilgi verir misiniz?

Sözlerimin başında arz ettim. Vefa; Marmara Grubu Vakfı'nın ve Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin dünden bugüne intikalindeki en yüksek vasfıdır. Hakkımızda söylenen vefa değerlendirmesini, bu yüksek vasfı ben ve arkadaşlarım, gerçekte sosyal sorumluluğumuzun icabı olarak telakki ettiğimizden, 26.Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Haydar Aliyev'i de andık. Zira Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev, Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin oluşumunda pay ve hak sahiplerindendi. 1998 yılında Birinci Zirve'yi tertiplemeğe ilk adımı attığımızda üç önemli şahsiyet bize inanmış ve destek olmuştu.Bunlar Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev'di. Merhum Aliyev yaşasaydı bu yıl 100 yaşında olacaktı.Onu anmağı görev bildik. .Bu görevi Haydar Aliyev'i sağlığında tanımak şerefine eren dört şahsiyetin konuşması ile yerine getirdik.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de lütfetti, oturumumuza mesajıyla katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajını Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov okudu. Azerbaycan'da Atatürk Merkezi Başkanı ve Milletvekili Nizami Caferov Haydar Aliyev'in Azerbaycan tarihindeki yerini ortaya koydu. Kendisiyle Sovyetler Birliği döneminde Politbüro'da birlikte çalışan daha sonra Moldova Cumhurbaşkanı olan Petru Lucinschi Aliyev'in liderliği konusunda örnekler verdi. Önceki Meclis Başkanlarımızdan Hikmet Çetin ise Haydar Aliyev'in Türkiye ile münasebetleri konusunda bir tebliğ sundu.Milletvekili Şamil Ayrım ise genç milletvekilliği döneminde Türkiye Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına ait hatıralarını misafirlerle paylaştı.Gerçekleştirdiğimiz bu müstesna oturumla, vefa kelimesini hak ettiğimizi, katılımcıların ağzından duymak, bana ve arkadaşlarıma Zirve'de yaşadığımız yorgunluğumuzu unutturdu.

Kuşak ve Yol inisiyatifini benimsedik

-Son olarak Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin 26 yılını nasıl özetlemek istersiniz?

Avrasya Ekonomi Zirveleri yirmialtı yaşını devirdiyse, bunda barışa ve diyaloğa verdiği önemin rolü vardır. Farklı toplulukların farklı kültürlerin, farklı inanışların saygı içinde ortak duygu ve düşüncelerini birarada kabulü vardır.

Bu nedenle bizler Avrupa Birliği’ne her zaman bir barış projesi olarak baktık.

Gene bu nedenle Kuşak ve Yol Projesi'ni çağın barış projesi olarak kabullendik.

Avrasya Ekonomi Zirveleri Kuşak ve Yol projelerini yalnız bir ekonomik entegrasyon olarak görmemekte, Avrupa’dan Asya’ya ulaşacak bir kültür, bir işbirliği kısacası bir diyalog köprüsü olarak değerlendirmektedir.

Nasıl Avrupa Birliği ülkeleri barış içindeyseler, Kuşak ve Yol’a inanan ve o felsefenin oluşumunda yer alan ülkeler de barışa, refaha birlikte ulaşacaklardır. Marmara Grubu Vakfı’nın Avrasya Ekonomi Zirveleri bir barış hareketidir.

Öte yandan, Kuşak ve Yol inisiyatifini Avraysa Ekonomi Zirveleri bir barış projesi olarak kabul ettiğinden, benimsemiş ve uluslararası sivil toplum etkinliklerine taşımağı da bir görev addetmiştir.

Marmara Grubu Vakfı barış yolunun diyalogtan geçtiğine de inanmaktadır. Bunun için de dünden bugüne ortaya koyduğu bütün çalışmalarını diyalogla özdeşleştirmiştir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ