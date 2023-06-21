Önceki Bakan Vedat Bilgin’in “EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz” sözlerini hatırlatan Kavaf, “EYT’li vatandaşlarımız emeklilik haklarını elde edebilmek için kademeli prim ödeme gün sayısı şartına tabi tutulmuş ve 5000 olan prim ödeme gün sayısı şartı 5975’e kadar yükseltilmiştir. Bu kapsamda verilen sözlere rağmen EYT’li vatandaşlarımızın prim ödeme gün şartları neden yükseltilmiştir?” dedi.

Düzenlemeden faydalanamayanlar

EYT düzenlemesinden faydalanamayanlara ve düzenlemenin bütçeye maliyetine de değinen Kavaf’ın diğer soruları şöyle:

“Stajyerlik ve çıraklık dönemlerini emekliliğe esas sürelerden saydıramadığı için EYT düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir?”

“EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli edilen vatandaşlarımızın aylıklarının aylık bağlama oranları yüzde kaçtır?”

“Genel şartları sağladığı halde; prim ödeme gün sayısı ve benzeri şartlardan dolayı EYT düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?”

Taban, tavan ve ortalama aylıkları

“EYT düzenlemesi kapsamına giren vatandaşlarımızın toplam sayısı nedir?”

“EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olan vatandaşlarımızın; taban, tavan ve ortalama aylıkları nedir?”

Kısmı emeklilik hakkı

“EYT düzenlemesi kapsamında hak sahibi olduğu halde bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızı bilgilendirici ve yönlendirici bir mekanizma kuruldu mu?”

“EYT düzenlemesinin bütçeye toplam maliyeti nedir?”

“1999 yılı öncesinde 4447 Sayılı Kanuna göre vatandaşlarımızın sahip olduğu kısmi emeklilik hakkının EYT düzenlemesi kapsamında yeniden verilmesi planlanıyor mu?”