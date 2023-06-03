Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan yerel seçimlere dikkati çekti. Muhalefetin sığınmacı meselesini kararlılıkla ele alması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Yerel seçimler yaklaşıyor ve son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Tüm denge noktalarının alt üst olabileceği bir durum söz konusu" dedi.

"Kayıt dışı ekonomi gelişti"

Aksoy, yabancıların varlığıyla kayıt dışı ekonominin geliştiğine işaret ederek yabancılar nedeniyle Türk vatandaşlarının iş kuramaz hale geldiğini belirtti. Aksoy, gelecekte daha büyük taleplerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, hâkimlik veya polislik gibi pozisyonlara yabancıların ilgisinin artabileceğini söyledi. Tehlikenin farkına varılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, seçimlerden sonra yabancılarda özgüven patlaması yaşandığını belirtti.

Aksoy, yabancılara tanınan şu ayrıcalıklara şöyle dikkati çekti:

"Yabancıların rutin denetimlerden muaf tutulması. Maliye ve Çalışma bakanlıklarının yabancılara yönelik denetim yapmaması. Sığınmacı olmalarına rağmen yabancıların rekabet edebilmeleri için Türkiye'deki serbest piyasaya fırsat yaratılması."