DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aksoy, yabancıların oylarına dikkat çekerek “Dün biz kendi memleketimizle yarışmadık. AK Parti'nin adeta devşirme getirdiği yabancılarla biz seçime girdik ve AK Parti onların kazanmasına izin verdi. Egemen güç direkt olarak yabancıların eline geçmeye başladı. Bu çok vahim bir olay" dedi.

“HİÇBİR KOŞULDA ÜLKEMİZİ TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Aksoy, şunları söyledi:

"Bugün size siyasetçi olarak değil vatandaş olarak seslenmek istiyorum. Dün akşam gerçekten çok zor bir seçim geçirdik. Dün biz kendi memleketimizle yarışmadık. AK Parti'nin adeta devşirme getirdiği yabancılarla biz seçime girdik ve AK Parti onların kazanmasına izin verdi. Egemen güç direkt olarak yabancıların eline geçmeye başladı. Bu çok vahim bir olay. Hiç kimse oyunu bedava vermez. Elbette karşılığı olacaktır. Elbette AK Parti bunlara istediğini vermeye başlayacaktır. Çok derin üzüntü içindeyim ama vatandaş olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Biz hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz, ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Moralinizi bozmayın. Sirkeleneceğiz ve tekrar kendimize geleceğiz. Tekrar mücadele edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var, tekrar Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri var. Bu işi kazanacağız. Bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Ben pes etmiyorum. Siz de etmeyeceksiniz."