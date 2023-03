Kampanyaya destek vermek isteyen herkes 21 Mart’ta, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri de anmak için bir ellerine siyah çorap giyerken diğer ellerine de kendi seçtikleri ve umudu simgeleyen renkte bir çorap giyerek #RengimizBelliOlsun etiketiyle @downturkiye'yi etiketleyip paylaşımlar yaparak kampanyaya destek olacak.

Down sendromlu bireylerin karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele ederek fırsat eşitliği sağlamayı ve toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye), 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’ne özel hazırladığı #RengimizBelliOlsun kampanyası ile 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremde kaybettiğimiz

vatandaşlarımızı da anacak. Afetin gerçekleştiği ilk andan itibaren Down sendromlu bireylere AFAD ve diğer resmi kurumların katkılarıyla destek olan dernek, düzenlediği kampanya ile de Down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu tekrar hatırlatacak.

Türkiye Down Sendromu Derneği, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu yana her yıl tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirilen 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü özelinde bu yıl beşincisini gerçekleştireceği #RengimizBelliOlsun kampanyasıyla tüm Türkiye’yi farkındalık hareketine davet ederken, kampanya ile birlikte depremde yaşadığımız kayıplarımızı da anacak. 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen depremlerin gerçekleştiği andan itibaren afet bölgesi için , bölge için yaptığı çalışmaları sürdürmeye devam edecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Down Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, “Down Türkiye olarak AFAD, diğer yetkili kurumlar ve destekçilerimiz sayesinde oluşturduğumuz koordinasyon ağı ile bölgedeki gıda, kıyafet, sağlık, hijyen, ısınma ve barınma gibi ihtiyaçları resmi kurumlar ile koordinasyon halinde karşılamaya çalıştık. Sahada bulunan çalışma arkadaşlarımız ailelerimizle iletişim halinde, gelen talepler doğrultusunda desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Zor bir süreç, bu günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız” dedi.

Down Türkiye'den umutları yeşerten farkındalık kampanyası

Türkiye Down Sendromu Derneği, yıllardır sanat, iş ve cemiyet dünyasından önemli isimlerin de desteklediği #RengimizBelliOlsun kampanyasını bu yıl da gerçekleştirecek. Kampanyaya destek verenler 21 Mart’ta 11 ili etkileyen deprem bölgesinde yaşananları da anmak için bir ellerine siyah çorap giyerken diğer ellerine de kendi seçtikleri ve umudu simgeleyen renkte bir çorap giyerek #RengimizBelliOlsun etiketiyle @downturkiye'yi etiketleyip paylaşımlar yaparak kampanyaya destek olacak. Down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez birer parçası olduğuna değinen Gün Bilgin, ”Bugüne kadar insanları farkındalık yaratmak amacıyla kampanyamıza davet ettik ancak bu yıl gerçekleşen afet hepimizi derinden yaraladı. 21 Mart’ta gerçekleşecek kampanyamızda insanların bir yandan umutlarını yeşertecek bir yandan da 6 Şubat’ta meydana gelen depremde yaşananları ve kayıplarımızı anmalarına vesile olacağız. #RengimizBelliOlsun kampanyasının büyümesi ve milyonlarca insana ulaşması bizim için önemli çünkü bu sayede insanların farkındalıkları her geçen gün gelişiyor ve Down sendromlu bireyler toplum içerisinde daha aktif olarak yer alabiliyorlar. İnsanların artık önyargılarını kırmaları, farklılıklara saygı duymamız gerektiğini fark etmeleri büyük önem taşıyor. Şimdi umudun rengini seçme vakti, siz de kendi renginizi seçin #rengimizbelliolsun” dedi.

Resmi kurumlar ile iş birliği içerisinde afetin yaraları sarılıyor!

Yaşanılan depremler sonrası resmi kurumlar ve destekçileri aracılığıyla tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber eden Türkiye Down Sendromu Derneği acil ihtiyaçlar arasında yer alan sonda, kanser ilaçları, epilepsi ilaçları, mamalar, tekerlekli sandalye, çadır ve battaniyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bölgeye destek çalışmalarına da devam ediyor. Sahada görevlendirdikleri çalışma arkadaşları aracılığıyla AFAD, bölge milletvekilleri ve diğer resmi yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Bilgin, “Haberi aldığımız ilk andan bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yandan acil ihtiyaçları karşılamak için mücadele ediyor, bir yandan da destek taleplerini yetkililere ulaştırıyoruz. İllere göre whatsapp gruplarına aldığımız 830 ailemizle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Sadece Down sendromlu çocuğu olan ailelerin değil farklı özel gereksinim grupları için de desteğe koşuyoruz. Ancak çalışmamız sadece mevcut süreçle sınırlı kalmayacak, önümüzdeki iki yılda da bölgeye destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle bölgede yaşayan özel gereksinimli bireylerin hayat boyu öğrenim fırsatlarının yerinde ve nitelikli olarak önem taşıyor. Biz de bunun için sahada çalışan arkadaşlarımız ve iş birliği yaptığımız kurumlar aracılığıyla bölgenin ihtiyaç analizini yapıyoruz. Analizlerimizin ardından bir yandan eğitimleri bölgede uygulayabilecek, deprem sebebiyle işini kaybetmiş uzmanlara eğitim programlarımızın uygulayıcı eğitimlerini verirken diğer yandan da konteyner sınıflarımızı oluşturacağız. Eğitim verdiğimiz uzmanları iki sene boyunca derneğimiz bünyesinde istihdam ederek gücümüz yettiğince istihdam imkanı da sağlamış olacağız” dedi.