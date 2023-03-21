Çocuklar, deprem esnasında yapılması gerekenleri ve trafikte uyulması gereken kuralları uygulayarak öğrenme fırsatı buldular.

Sultangazi Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçede ikamet eden özel çocuklar, aileleriyle birlikte Sultangazi Deprem ve Trafik Eğitim Parkına getirildi. Kapıda trafik polisini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Önce Deprem Eğitimi

Çocuklara önce deprem sırasında yapılması gerekenler eğitimciler tarafından anlatıldı. Ardından 7 büyüklüğündeki bir depreme göre ayarlanan simülatörde, sınıfta veya evde depreme yakalananların, yapması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.



Trafik Kuralları Anlatıldı

Deprem eğitiminin ardından Trafik Eğitim Parkı’na geçen özel çocuklara kısaca trafik kuralları öğretildi. Eğitim sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de çocukları yalnız bırakmadı. Ailelere ve çocuklara Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un selam ve sevgilerini ileten Öztürkmen, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Akülü Araçlara Bindiler

Teorik bilgilerin ardından sıra uygulamalı eğitime geldi. Özel çocuklar, akülü araçlarla Trafik Eğitim Parkı’nda kısa bir tura çıktı. Akülü araçlarla parkta dolaşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ