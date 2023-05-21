Dolar 25 TL olarak ifade edilen durum, son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Doların bu kadar yükselmesi, dövizi ve evi olan kişiler için oldukça endişe verici bir durum. Peki, ne yapılabilir?

Ünlü Ekonomist Murat Muratoğlu'nun bugünkü canlı yayın konuğu kendisi gibi ekonomist olan Remzi Özdemir oldu. Özdemir katıldığı programda dolar kurunun en az 25 TL olacağına dikkat çekti. Ekonomide bizi nelerin beklediğine dair korkutucu açıklamalarda bulunan Muratoğlu, "Kıyamet Kopacak" dedi.

Merkez Bankası'nın nakit avans limitlerine sınırlama getirmesine de değinen Özdemir, bunun doğru bir karar olduğunu belirtti. Ekonomide sona gelindiğine dikkat çeken Özdemir, Merkez Bankası'nın aldığı bu kararla vatandaşların ekonomik krizi en derinden hissedebileceğini ifade etti. Ayrıca bugünlerde ekonomide yaşanan gelişmelerin sadece bir fragman olduğunu söyledi.

Dövizi ve Evi Olanlar İçin Önlemler

Öncelikle, dövizi ve evi olan kişilerin panik yapmaması gerekiyor. Bu sıkıntılı durumun geçici olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, birkaç önlem almakta fayda var.

İkinci önlem, dövizi olan kişilerin ellerindeki dövizlerini satmamaları. Bunun yerine, bir süre bekleyerek döviz fiyatlarının düşmesini beklemek daha mantıklı olacaktır.

Üçüncü önlem, evi olan kişilerin de evlerini satmamaları. Evinizi satmak, kısa vadede belki bir çözüm olabilir. Ancak, uzun vadede ev sahibi olmak çok daha kazançlı olacaktır.

Kıyamet Kopmayacak

Unutmayın ki, kıyamet kopmayacak. Bu zorlu dönemi atlatmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Öncelikle, giderlerinizi azaltmak için bir plan yapın. Daha sonra, tasarruf etmek için birkaç önlem alın. Bununla birlikte, kendinizi geliştirmek için de fırsatlar yaratın.

Sonuç olarak, doların 25 TL olması dövizi ve evi olan kişiler için endişe verici bir durum olsa da, panik yapmamak ve doğru önlemleri almak önemlidir. Kıyamet kopmayacak ve bu zorlu dönemi atlatmak mümkün.