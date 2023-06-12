Piyasadaki döviz kuru beklentisi 25-26 TL civarında seyrediyor ve bu beklenti üzerinde daha iyimser senaryolar mevcut değil. Bu durumda, tüm gözler 22 Haziran'daki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Bu toplantı, ekonomi yönetiminin dümenine Mehmet Şimşek’in geçmesinin ardından, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk toplantı olacak.

Kur yükselişinin etkileri, sektörler arasında farklılaşıyor. İç piyasaya üretim yapanlar, özellikle ithal girdi payına bağlı olarak zararlarını hesaplamaya çalışıyor. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, "Günlük ani gelişmelerde reel sektör pozisyon anlamında çok etkilenmemiş gibi görünebilir ama mesela siz limandan ithalat malı çekiyor ve bir beyanname ödüyorsanız onu o günkü kurdan ödüyorsunuz" dedi.

Önel'e göre, özellikle ara malı ithalatı yapan işletmeler bu dönemde maalesef bütün nihai fiyatlara geçiş yapacak. Tahminlere göre, yaklaşık yüzde 15-25 bandında fiyat artışları görülebilir.

Öte yandan, kurdaki yükselişin ihracat tarafında olumlu yansımaları olduğunu belirten Geri Dönüşüm ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkan Yardımcısı İsmail Turhan, "Rekabetçi fiyat veremiyorduk. Orijinal hammadde fiyatlarındaki düşüş baskısı karşısında kur artışı elimizdeki stokları TL değer olarak korumamızı sağlayacak" dedi.

Piyasa tarafından 22 Haziran'daki PPK toplantısı merakla bekleniyor. Bu toplantıda alınacak faiz kararı sonrası kurun nereye yerleşeceği belirlenecek. Başta sektör temsilcileri olmak üzere, tüm ekonomi gözlemcileri merakla bekliyor.