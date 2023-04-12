İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,2880
|19,2890
|19,3170
|19,3180
|Avro
|21,0480
|21,0490
|21,2430
|21,2440
|Sterlin
|23,9210
|24,0410
|24,0500
|24,1730
|İsviçre Frangı
|21,2830
|21,3900
|21,5270
|21,6340
|ANKARA
|ABD Doları
|19,2580
|19,3380
|19,2870
|19,3670
|Avro
|21,0080
|21,0880
|21,2030
|21,2830
|Sterlin
|23,8610
|24,0710
|23,9900
|24,2000