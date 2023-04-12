Kripto paraların gündemi oldukça hareketli Kripto paraların gündemi oldukça hareketli

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 19,2880 19,2890 19,3170 19,3180
Avro 21,0480 21,0490 21,2430 21,2440
Sterlin 23,9210 24,0410 24,0500 24,1730
İsviçre Frangı 21,2830 21,3900 21,5270 21,6340
ANKARA
ABD Doları 19,2580 19,3380 19,2870 19,3670
Avro 21,0080 21,0880 21,2030 21,2830
Sterlin 23,8610 24,0710 23,9900 24,2000