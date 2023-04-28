İhracat ve İthalat: Döviz kuru, bir ülkenin mal ve hizmetlerinin uluslararası pazardaki fiyatını belirler. Bir ülkenin para biriminin değeri düştüğünde (devalüasyon), o ülkenin ihracatı daha ucuz ve daha rekabetçi hale gelir, bu da ihracatı teşvik eder. Ancak, aynı zamanda ithalatı daha pahalı hale getirir, bu da ithalatı azaltabilir. Para biriminin değeri arttığında (revalüasyon), ihracat daha pahalı ve daha az rekabetçi hale gelirken, ithalat daha ucuz hale gelir.

Enflasyon: Döviz kurları aynı zamanda enflasyon üzerinde de bir etkiye sahip olabilir. Bir para biriminin değerinin düşmesi, ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatını artırabilir, bu da genel fiyat seviyesini ve dolayısıyla enflasyonu yükseltebilir.

Ekonomik Büyüme: Döviz kurları, bir ülkenin ekonomik büyümesini de etkileyebilir. Bir para biriminin değerinin düşmesi, ihracatı artırarak ve ithalatı azaltarak ekonomik büyümeyi teşvik edebilir. Ancak, bu aynı zamanda ithalat maliyetlerini artırabilir ve bu da ekonomik büyümeyi engelleyebilir.

Borç Ödemeleri: Bir ülkenin döviz kuru, o ülkenin dış borç ödemelerini de etkileyebilir. Bir para biriminin değer kaybetmesi, dış borçların geri ödenmesini daha pahalı hale getirebilir, çünkü daha fazla yerel para birimi gerekecektir aynı miktarda döviz satın almak için.