İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 20,4010 20,4020 20,7000 20,7010 Avro 21,8800 21,8810 22,1080 22,1090 Sterlin 25,6020 25,7300 25,8300 25,9600 İsviçre Frangı 22,8130 22,9280 22,9240 23,0390 ANKARA ABD Doları 20,3710 20,4510 20,6700 20,7500 Avro 21,8400 21,9200 22,0680 22,1480 Sterlin 25,5420 25,7520 25,7700 25,9800

(AA)