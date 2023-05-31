İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|20,4010
|20,4020
|20,7000
|20,7010
|Avro
|21,8800
|21,8810
|22,1080
|22,1090
|Sterlin
|25,6020
|25,7300
|25,8300
|25,9600
|İsviçre Frangı
|22,8130
|22,9280
|22,9240
|23,0390
|ANKARA
|ABD Doları
|20,3710
|20,4510
|20,6700
|20,7500
|Avro
|21,8400
|21,9200
|22,0680
|22,1480
|Sterlin
|25,5420
|25,7520
|25,7700
|25,9800
(AA)