Dostun acı sözünden, sert davranışından kötülük gelmez. Çünkü o , üzüntüsünü ve mutluluğumuzu paylaştığımız kimsedir.

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Memleket  alev alev  yanar da , sizin canınız yanmaz mı buna !!!

Daha düne kadar yaslandığınız  tüy yastıklar  taş kesildi de şimdi mi hisseder oldunuz ?

Türk yurdun da çakallar , yılanlar kol geziyor da gözleriniz görmez mi oldu  ?

Denize düşen yılana sarılır misali ; 

Bu yılanların tam da bu  günleri bekleyeceğini anlamaz mı oldunuz  ?

Ey Türk vatanseverler ,ey şanlı Ordumuz işimiz zor , işimiz meşakkatli !!!

Garip , bu dünya gariplerle dolu , ama Türk'ün zaferlerinde gariplik yok , can pahasına mücadele var , savaş var...

Ey Tanrım ne güzel yaratmış bu kutlu evladı; üzerinde bir , elbisesi , ayağında , potini , başında ise miğferi var...

Palaskasın da matarası , birde boynunda künyesi var..

Mehmedimin , milliyetçi, Ülkücü'dür,    moreli yüksek, beyinlerinde, bayrağı , parmakların da  bozkurt işareti var..

Sanma ki bu vatanın bitecek evlatları var !!

Şehit kanları ile sulanan toprakların yarenleri var !!!

Eyy topraklar seni benden başka seven  yarin mi var ?  Söyle !!!

Söyle ki  benden başka sana canını  feda edecek başka  er'in mi var ?..

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Siyasetçilere tavsiyeler..

Söz gümüşse sükut altındır.

Konuşmanın da , dinlemenin de , susmanın da zamanı ve gereği vardır. Ne zaman konuşmalı , ne zaman susmalı , ne zaman dinlemeli iyi bilmek gerekir. Hele susmasını bilmek önemli bir meziyettir. Bunları bilmeyenler çevrece saygı görmezler." İki  dinle , bir söyle "

Söz var iş bitirir , söz var baş yitirir. Bu sözün  de tam bu sıralar da önemi büyüktür.

Ölçülü, yumuşak sözler olumsuz kararları olumlu yapabilir. Ölçüsüz , sert sözlerse , kişiye büyük kayıplar verir.

    " Gönül deler buna sırçadan ince , 

       Kırma , bu gördüğün şişe değildir , 

       Açar çiçeğini bahar gelince , 

       Vurma bu gördüğün meşe değildir."

                                  ( Hasan Âli Yücel )

Sevgi ve Saygılarımla.