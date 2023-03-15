Dostun acı sözünden, sert davranışından kötülük gelmez. Çünkü o , üzüntüsünü ve mutluluğumuzu paylaştığımız kimsedir.

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Memleket alev alev yanar da , sizin canınız yanmaz mı buna !!!

Daha düne kadar yaslandığınız tüy yastıklar taş kesildi de şimdi mi hisseder oldunuz ?

Türk yurdun da çakallar , yılanlar kol geziyor da gözleriniz görmez mi oldu ?

Denize düşen yılana sarılır misali ;

Bu yılanların tam da bu günleri bekleyeceğini anlamaz mı oldunuz ?

Ey Türk vatanseverler ,ey şanlı Ordumuz işimiz zor , işimiz meşakkatli !!!

Garip , bu dünya gariplerle dolu , ama Türk'ün zaferlerinde gariplik yok , can pahasına mücadele var , savaş var...

Ey Tanrım ne güzel yaratmış bu kutlu evladı; üzerinde bir , elbisesi , ayağında , potini , başında ise miğferi var...

Palaskasın da matarası , birde boynunda künyesi var..

Mehmedimin , milliyetçi, Ülkücü'dür, moreli yüksek, beyinlerinde, bayrağı , parmakların da bozkurt işareti var..

Sanma ki bu vatanın bitecek evlatları var !!

Şehit kanları ile sulanan toprakların yarenleri var !!!

Eyy topraklar seni benden başka seven yarin mi var ? Söyle !!!

Söyle ki benden başka sana canını feda edecek başka er'in mi var ?..

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Siyasetçilere tavsiyeler..

Söz gümüşse sükut altındır.

Konuşmanın da , dinlemenin de , susmanın da zamanı ve gereği vardır. Ne zaman konuşmalı , ne zaman susmalı , ne zaman dinlemeli iyi bilmek gerekir. Hele susmasını bilmek önemli bir meziyettir. Bunları bilmeyenler çevrece saygı görmezler." İki dinle , bir söyle "

Söz var iş bitirir , söz var baş yitirir. Bu sözün de tam bu sıralar da önemi büyüktür.

Ölçülü, yumuşak sözler olumsuz kararları olumlu yapabilir. Ölçüsüz , sert sözlerse , kişiye büyük kayıplar verir.

" Gönül deler buna sırçadan ince ,

Kırma , bu gördüğün şişe değildir ,

Açar çiçeğini bahar gelince ,

Vurma bu gördüğün meşe değildir."

( Hasan Âli Yücel )

Sevgi ve Saygılarımla.