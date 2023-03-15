Dostun acı sözünden, sert davranışından kötülük gelmez. Çünkü o , üzüntüsünü ve mutluluğumuzu paylaştığımız kimsedir.
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Memleket alev alev yanar da , sizin canınız yanmaz mı buna !!!
Daha düne kadar yaslandığınız tüy yastıklar taş kesildi de şimdi mi hisseder oldunuz ?
Türk yurdun da çakallar , yılanlar kol geziyor da gözleriniz görmez mi oldu ?
Denize düşen yılana sarılır misali ;
Bu yılanların tam da bu günleri bekleyeceğini anlamaz mı oldunuz ?
Ey Türk vatanseverler ,ey şanlı Ordumuz işimiz zor , işimiz meşakkatli !!!
Garip , bu dünya gariplerle dolu , ama Türk'ün zaferlerinde gariplik yok , can pahasına mücadele var , savaş var...
Ey Tanrım ne güzel yaratmış bu kutlu evladı; üzerinde bir , elbisesi , ayağında , potini , başında ise miğferi var...
Palaskasın da matarası , birde boynunda künyesi var..
Mehmedimin , milliyetçi, Ülkücü'dür, moreli yüksek, beyinlerinde, bayrağı , parmakların da bozkurt işareti var..
Sanma ki bu vatanın bitecek evlatları var !!
Şehit kanları ile sulanan toprakların yarenleri var !!!
Eyy topraklar seni benden başka seven yarin mi var ? Söyle !!!
Söyle ki benden başka sana canını feda edecek başka er'in mi var ?..
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Siyasetçilere tavsiyeler..
Söz gümüşse sükut altındır.
Konuşmanın da , dinlemenin de , susmanın da zamanı ve gereği vardır. Ne zaman konuşmalı , ne zaman susmalı , ne zaman dinlemeli iyi bilmek gerekir. Hele susmasını bilmek önemli bir meziyettir. Bunları bilmeyenler çevrece saygı görmezler." İki dinle , bir söyle "
Söz var iş bitirir , söz var baş yitirir. Bu sözün de tam bu sıralar da önemi büyüktür.
Ölçülü, yumuşak sözler olumsuz kararları olumlu yapabilir. Ölçüsüz , sert sözlerse , kişiye büyük kayıplar verir.
" Gönül deler buna sırçadan ince ,
Kırma , bu gördüğün şişe değildir ,
Açar çiçeğini bahar gelince ,
Vurma bu gördüğün meşe değildir."
( Hasan Âli Yücel )
Sevgi ve Saygılarımla.