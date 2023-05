House of Performance (HoP)’ın kendi prodüksiyonu olan ve Genel Sanat Yönetmeni Özen Yula'nın yönettiği, Yazar Donald Margulies'in yazdığı, Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar’ın oynadığı ''Dostlarla Akşam Yemeği'' adlı oyun, 17 Mayıs’ta prömiyer yaparak oldukça ilgi gördü. 31 Mayıs sonrası Haziran sonuna kadar Her Çarşamba HoP sahnesinde oynayacak oyun, ileriki tarihlerde turneye çıkacak.

Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar gibi çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla oynanan ''Dostlarla Akşam Yemeği'' oyununda, iki yakın çiftten oluşan dört yakın arkadaşın yıllara dayanan dostluğunun içlerinden birinin eşine ihanetiyle bozulmasını ve bütün dengeler değişirken, yaşadıkları ilişkinin dev dalgaları arasından boğulmadan çıkmayı başarıp başaramadıklarını izliyorsunuz.

Oyunun yönetmeni Özen Yula, “Kırklı yaşlarının başlarında iki çift olan Karen ile Gabe ve Beth ile Tom’un bu süreçte hem birlikte yaş almayı hem de gerçek anlamda büyümeyi deneyimleyecekleri" “DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ” oyununu izlerken kendi dostluklarınızı, ilişkilerinizi de sorgulayacağınızı belirtti…

DOSTLARLA AKŞAM YEMEĞİ‘ nin dekor tasarımı Almila Altunsoy, ışık tasarımı Ayşe Ayter, müziği ise Yiğit Güçlü ve Yusuf Mirishli tarafından yapıldı. 17 Mayıs’ta prömiyerini yapan “Dostlarla Akşam Yemeği” oyunu, 31 Mayıs’ta ve Haziran sonuna kadar HoP’ta izleyici ile buluşacak. İleriki dönemlerde turneye çıkacak olan oyunun biletleri Hop gişesi, Biletix, Biletinial ve web sayfaları üzerinden satın alınabilirsiniz..