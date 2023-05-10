Zirve, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, toplantının ana sonuçları paylaşıldı. Bakanların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Astana Formatı'nın resmi kararları doğrultusunda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtildi. Ayrıca, Suriyelilerin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmeleri için uluslararası yardımın genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için yol haritası belirlenmesi konusunda da uzlaşıya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bakanlar ayrıca dışişleri bakan yardımcılarına, savunma bakanları ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla koordineli olarak Türkiye-Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası hazırlanması talimatı verilmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Zirvenin sonucunda, dört ülkenin bakanlarının bu tür temasların devam edeceği belirtildi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda atılacak adımların ve belirlenecek yol haritasının bölgedeki politik ve sosyal dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.