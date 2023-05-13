Dopamin Nedir?

Dopamin (DA), vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Dopamin neredeyse insan beyninin bütün çalışmalarında belirleyici olan merkezi bir güç kaynağıdır. Bunun beraberinde bireyin eylemlerinin ve diğer insanlarla olan ilişkilerinin arkasında yatan ana faktördür. Bireyin reseptörlerinde görülen herhangi bir problem, vücuttaki dopamin miktarının düşüşüne neden olabilir. Bunun sonucunda da başta depresyon ve Parkinson hastalığı olmak üzere birçok zihinsel rahatsızlığın oluşumuna sebebiyet verebilir.

Dopamin Eksikliği Belirtileri

-Titreme ve denge kaybı

-Kilo kaybı ya da kilo alımı

-Kas krampları, spazm ve kaslarda sertlik

-Yemek yeme ve yutma güçlüğü

-Odaklanamama ve düşük enerji

-Yorgun ve halsiz hissetme

-Açıklanamayan üzüntü

-Normalden daha yavaş hareket etmek

Vücudunuzdaki dopamin oranını, doğal yöntemlerle arttırabilirsiniz. Araştırmalara göre, dopamin eksikliğini gidermek için egzersiz yapmak; bu yoldaki en büyük yardımcıdır.

Yararlarından sürekli bahsedilen egzersiz aktiviteleri, vücutta dopamin salgılanması konusunda da; önemli bir uyarıcıdır. Ayrıca; sağlıklı beslenmek, bol bol C vitamini almak ve de güneş ışığından yararlanmak gerekir. Tüm bu etkenler, vücudunuzdaki dopamin oranını arttırır. Dopamin miktarının artmasıyla da, kendinizi daha zinde ve çok daha mutlu hissedebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ