Dönence dizisinde Özgür karakterine hayat verecek Caner Topçu kimdir? Caner Topçu nereli, kaç yaşında? Caner Topçu'nun oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Caner Topçu kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Topçu, 2015 yılında rol aldığı Bilinçsizler isimli sinema filmiyle ise, ilk kez kameralar karşısına geçti.

2018 ve 2019 yıllarında Döngü: Zamansal Yolculuk ve Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk filmlerinde Ömer Ali karakterini canlandırdı. Topçu, aynı yıl Nöbet isimli dizide de rol aldı.

2021 yılında internet fenomenlerinin yer aldığı dizi içerisinde Deniz karakterini canlandıran Caner Topçu, sosyal medya üzerinde de öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Topçu günümüzde ise, popüler dönem dizisi Barbaroslar dizisinde İlyas karakterine hayat vermektedir.

CANER TOPÇU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dönence (Kanal D, Kanal D İç yapımlar, 2023)

Duy Beni (Kanat Günay, Star Tv, Süreç Film, 2022)

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Trt1, Es Film, 2022)

Bilinçsizler (2015)

Hiç (2021)

Nöbet (2019)

DÖNENCE DİZİSİ FRAGMAN İZLE

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzmir'in Foça ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen, Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı, başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun paylaştığı 'Dönence' dizisinin ilk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.