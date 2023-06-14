Dönence Ogün Kaptanoğlu kimdir? Ogün Kaptanoğlu nereli, kaç yaşında? Ogün Kaptanoğlu'nun oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Ogün Kaptanoğlu kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamış, Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol oynadı. 2006 senesinde senarist Osman Dikiciler’in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen’nin Kardan Adamlar adlı sinema filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını sergiledi.

OGÜN KAPTANOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER



Hababam Sınıfı Merhaba (Tipsiz)

Büyük Buluşma

Hababam Sınıfı Askerde (Tipsiz)

Hababam Sınıfı 3,5 (Tipsiz)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Osman)

Kardan Adamlar (Can)

Taşların Sırrı (Murat)

İstiklal: Kara Yılan

İstiklal: Şehit Şerife Bacı

Senin Uğruna (Selçuk)

Yağmurdan Sonra (Zülfü)

Tek Türkiye (Tolga)

Parmaklıklar Ardında (Cengiz Gürsoy)

Konak (Kurtuluş)

Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki De Kumru (Tan)

Cehennem 3D (Ahmet)

Ay Tutulması (Veysel)

Keşanlı Ali Destanı (Bülent Onaran)

Vatan Yarası (Mustafa Kemal)

Karagül (Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu)

Deli Gönül (Ahmet Ertuğrul)

Çocuklar Sana Emanet

Diriliş Ertuğrul (Titan)

Mehmetçik Kut'ül Amare (Yüzbaşı Hamilton)

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Uyanış: Büyük Selçuklu (Melik Turanşah)

Kardeşlerim (Resul Özkaya)

İyilik - (Poyraz)