Dönence Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Nazlı Çetin kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

NAZLI ÇETİN KİMDİR?

Miss Turkey 2019'un 11 numaralı finalisti olan Nazlı Can Çetin, Boyu 1.76 olup 19 yaşındadır. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir. Nazlı Can Çetin, İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. 2020 yılında dizilerde oynamaya başlayan genç isim, 'Şeref Sözü' dizisi ile beraber dizi oyunculuğuna başlamış ardından ise 'Mucize Doktor' dizisinde rol almıştır.2021 yılında ise 'Kardeşlerim' dizisinin 2. sezonunda diziye dahil edilmiştir. Kardeşlerim dizisinde Dora karakterine hayat veren güzel isim, kariyerinin daha başında olmasına rağmen üst üste önemli yapımlarda yer almıştır.

Nazlı Çetin'in rol aldığı dizi ve filmler

2022 Kardeşlerim

2121 Mucize Doktor

2020 Şeref Sözü