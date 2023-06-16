Dönence dizisinde Miro karakterine hayat verecek Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören nereli, kaç yaşında? Atakan Hoşgören'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Atakan Hoşgören kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Atakan Hoşgören, 5 Ağustos 1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenlidir. 4 kardeşin en küçüğü olan Atakan Hoşgören, eğitimine Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde devam etmektedir. Profesyonel basketbol oynayan Atakan Hoşgören 5 yıl Beşiktaş'ın alt yapısında oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Yıldızlar Şahidim dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde FOX TV internet uygulaması FOX Play’de yayınlanan 4N1K dizisinde Ali Tekelioğlu karakterine hayat vermektedir. Atakan Hoşgören 1.84 metre boyunda, 79 kilo ve Aslan burcudur.

Atakan Hoşgören’in rol aldığı diziler:

Dönence Cem kimdir? Emre Kınay nereli, kaç yaşında? Emre Kınay'ın oynadığı diziler neler?

2018 – 4N1K (Ali)

2017 – Yıldızlar Şahidim

Atakan Hoşgören’in rol aldığı filmler:

2018 – 4N1K 2 (Ali)

DÖNENCE DİZİSİ FRAGMAN İZLE

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzmir'in Foça ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen, Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı, başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun paylaştığı 'Dönence' dizisinin ilk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.