Dönence dizisinde Harun karakterine hayat verecek Ogün Kaptanoğlu kimdir? Ogün Kaptanoğlu nereli, kaç yaşında? Ogün Kaptanoğlu'nun oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Ogün Kaptanoğlu kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamış, Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol oynadı. 2006 senesinde senarist Osman Dikiciler’in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen’nin Kardan Adamlar adlı sinema filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını sergiledi.

OGÜN KAPTANOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hababam Sınıfı Merhaba (Tipsiz)

Büyük Buluşma

Hababam Sınıfı Askerde (Tipsiz)

Hababam Sınıfı 3,5 (Tipsiz)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Osman)

Kardan Adamlar (Can)

Taşların Sırrı (Murat)

İstiklal: Kara Yılan

İstiklal: Şehit Şerife Bacı

Senin Uğruna (Selçuk)

Yağmurdan Sonra (Zülfü)

Tek Türkiye (Tolga)

Parmaklıklar Ardında (Cengiz Gürsoy)

DÖNENCE DİZİSİ FRAGMAN İZLE

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzmir'in Foça ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen, Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı, başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun paylaştığı 'Dönence' dizisinin ilk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.