Dönence dizisinde Gülce karakterine hayat verecek Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi nereli, kaç yaşında? Ülkü Hilal Çiftçi'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Çocuk Oyuncu, 11 Ocak 2009 Devrek/Zonguldak doğumlu olup dizi reklam ve sinema oyuncusudur. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, geniş hayran kitlesi ile her zaman beğeni toplamıştır. İnstagram adı @ulkuhilalciftciofficial 'dır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN OYNAMIŞ OLDUĞU DİZİ, FİLM VE REKLAMLAR

Tozkoparan İskender (2021)

Lacivert gece ( 2019 )

NK kids (2016)

Alice Müzikali (2019)

Verda (2019, Derin karakteri)

Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)

Adı: Zehra (2017)

Nerdesin Birader (2017)

Güldüy Güldüy (2016-2017)

Bizim Köy (2017)

Schafer (2017)

Siccin 3: Cürmü Aşk (2016, Veysel Hocanın Torunu Elif karakteri)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Lcw (2016)

Slepey (2016)

Fiat Egea (2016)

DiDi (2016)

Algida (2016)

BEKO (2016)

TEKNOSA (2016)

ETİ Petito (2016)

Garanti Bank (2016)

Fiat babalar günü (2016)

Fiat anneler günü (2016)

Siccin cürmü aşk ( 2016 )

Michael (2016)

Gooes (2015)

Sessiz Yalanlar (2015, Çocuk Ceren karakteri)

Sen Benimsin (2015)

Kara Kutu (2015)

Göç Zamanı (2015)

Kocan kadar konuş ( 2015 )

Saftirik (2015)

Kara Dayı (2014)

DÖNENCE DİZİSİ FRAGMAN İZLE

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzmir'in Foça ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen, Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı, başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun paylaştığı 'Dönence' dizisinin ilk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.