Dönence Doğa Karakaş kimdir? Doğa Karakaş nereli, kaç yaşında? Doğa Karakaş'ın oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Doğa Karakaş kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

DOĞA KARAKAŞ KİMDİR?

2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu, Tiyatro Teras / Temel Oyunculuk Eğitimi Tiyatro Teras / Stanislavsky Metot Eğitimi almıştır. Ekran severlerin yakından tanıdığı başarılı oyuncu Cemrehan Karakaş ile kardeştir. Abisi ile arasında 9 yaş fark bulunmaktadır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2017 senesinde rol aldığı Böyle Bitmesin isimli dizi ile gerçekleştirmiş ve dizi de Fatih karakterine hayat vermiştir. Dizilerin yanı tiyatro oyunlarında da sahne alan Karakaş, 2020 senesinde Yanlışlıklar Komedyası isimli tiyatro oyununda sahne almıştır.

Doğa Karakaş Oynadığı Diziler:



Böyle Bitmesin – (Fatih)

Çukur

4N1K

Yalancı – (Ayaz)