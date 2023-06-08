Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Dönence dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerinde olduğu Dönence dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak konusu oldu? Peki Dönence dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Dönence nerede çekiliyor? Dizi uyarlama mı? Dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte Dönence dizisi hakkında bilgiler...

Dönence Dizisinin Konusu

Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu ve senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı dizi, Gülce isminde asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin yüreklere dokunan hikayesini konu alacak.

Dönence Dizisi Oyuncu Kadrosu

-Caner Topçu (Özgür)

-Sümeyye Aydoğan (Gece)

-Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce)

-Didem İnselel

-Emre Kınay

-Can Kızıltuğ

-Doğa Karakaş

-Atakan Hoşgören

-Nazlı Çetin

-Can Kızıltuğ

-Şebnem Doğruer

-Mesut Yılmaz

-Edanur Gülbudak

-Ahmet Varlı

-Alara Bozbey

Dönence Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dönence, İzmir'in Foça ilçesinde çekiliyor.

Dönence Dizisi Uyarlama Mı?

Dönence, Cannes'da ödüle layık görülen, İsrail yapımı “Exceptional” isimli diziden uyarlanıyor.