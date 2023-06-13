Dönence dizisi konusu nedir? Dönence ne zaman başlayacak? Dönence hangi diziden uyarlanıyor? günün merak edilen konuların başında geliyor. Kanal D ekranlarına gelecek Dönence dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Genç jenarasyon ve tecrübeli oyuncuların kadrosu ile dikkat çeken dizi hangi yabancı dizinin uyarlaması? Yaz aylarında genelde yazlık yerlerde geçen dizilere bir yenisi daha eklendi. Sahil kasabasında geçen dizinin fragmanınd sürpriz isimler de yer alıyor. Dönence dizisi hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NE?

Dönence dizisi, İsrail yapımı Exceptional dizisinden uyarlanmış ve Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak. Dizi, Asperger sendromlu kız kardeşi Gülce ile Gece'nin hayatını konu almaktadır. Gece'nin kardeşi için İstanbul'dan taşınması, onun bütün hayatını değiştirecektir.

Dizi, Asperger sendromu gibi özel bir durumu olan bireylerin hayatını ve bu durumun aile ilişkileri üzerindeki etkilerini anlatmaktadır. Gece'nin kardeşi Gülce'nin eğitim göreceği yeni okul için taşınması, Gece'nin hem kendi yaşamında hem de kardeşiyle olan ilişkisinde yeni zorluklarla karşılaşmasına neden olur.

DÖNENCE DİZİSİ FRAGMAN İZLE

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Nuray Uslu’nun kaleme aldığı Dönence’nin oyuncu kadrosu resmen yıldızlar geçidi gibi. İşte dizide yer alan oyuncular;

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan

Didem İnselel

Ülkü Hilal Çiftçi

Can Kızıltuğ

Doğ Karakaş

Atakan Hoşgören

Nazlı Çetin

Can Kızıltuğ

Şebnem Doğruer

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanının akabinde Dönence’nin yayınlanacağı tarihe dair araştırmalar hızlandı. Dizinin yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.