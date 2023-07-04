Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Gece karakterine hayat veren oyuncu Sümeyye Aydoğan kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler nelerdir? Tüm bilgiler haberimizde...

Sümeyye Erdoğan Kimdir?

Sümeyye Erdoğan 2 Nisan 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu Sümeyye Erdoğan Arnavut kökenlidir. Aydoğan; 1.68 boyunda ve 54 kilodur.

Sümeyye Aydoğan'ın Yer Aldığı Projeler

Sümeyye Aydoğan 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında ise Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini kazanmıştır. 2021 yapımı Sadakatsiz dizinde Ceren karakterine hayat veren oyuncu, yine 2021 yılında Geçen Yaz filminde Oya karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini oynadı. 2023 yılında FOX ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakterini canlandırdı. Yine 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde rol aldı. Aynı yılın Ağustos ayında yayımlanacak olan Magarsus dizisinde Damla karakterini canlandıracak. Yakında ise Hatıran Yeter filminde Leyla karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.