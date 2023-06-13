Dönence Didem İnselel kimdir? Didem İnselel nereli, kaç yaşında? Didem İnselel'in oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Didem İnselel kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

DİDEM İNSELEL KİMDİR?

Uğur Didem İnselel (d. 13 Temmuz 1976, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucudur.

Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri (2007) dizisinde "Gönül Kara" adlı karakteri canlandırmıştır. Dizide, insanlara yardım etmesi ama yanlış anlaşılması sonucunda sürekli okulunu değiştiren bir öğretmeni canlandırmaktadır. İzmir Urla'da öğretmenlik yapmaya başladığı okulda, öğrencisi Efe (Dağhan Külegeç) ve Efe'nin abisi Metin (Ferit Aktuğ) Gönül'e âşık olur.

1999 yılında Melodi programında sunuculuk yaptı. Camdan Papuçlar (atv), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynamıştır.

Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne Yapmalı? adlı programı sunmuştur. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide "İnci" karakterini canlandırdı.

Güneşi Beklerken adlı dizide de kendini ekranlarda gösterdi ve O Hayat Benim adlı dizide rol almıştır.

DİZİLERİ

Kavak Yelleri

Melodi (sunucu)

Camdan Papuçlar

Sahte Prenses

Ne Yapmalı? (sunucu)

Beni Böyle Sev

Güneşi Beklerken

O Hayat Benim