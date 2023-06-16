Dönence dizisinde Cem karakterine hayat veren Emre Kınay kimdir? Emre Kınay nereli, kaç yaşında? Emre Kınay'ın oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Emre Kınay kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı yüksek lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.

Kınay, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydın ile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Emre Kınay, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İyi Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu.

EMRE KINAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2022 Son Nefesime Kadar Ferzan Dizi

2021 Ramo Şerif Dizi2020 Bir Annenin Günahı Çetin Dizi

2020 Kırmızı Oda Ahmet Dizi/Konuk oyuncu

2019 Sevgili Geçmiş Cemal Karalar Dizi

2019 Vurgun Vedat Dizi

2017 Yol Arkadaşım Fevzi Film

2017 Sevda'nın Bahçesi Levent Dizi

2015-2016 Güneşin Kızları Haluk Mertoğlu Dizi

2014 Ulan İstanbul Firuz/Ahmet Yılmaz Dizi

2014 İnşaat 2 Ali Film2014 Sil Baştan Yiğit Dizi

2013-2014 Güneşi Beklerken Cihan Güzel Dizi

2012 Ustura Kemal Komutan Bennet Dizi

2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri Zühtü Gülbayır Dizi

2009 Aile Reisi Dizi2009 Ah Kalbim Atilla Dizi

2009 Güneşi Gördüm Musto Film

2006 Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 Kurtlar İmparatorluğu Le policier Film

2003 Okul Din hocası Kemal Film

2003 İnşaat Ali Film

2006-2008 İki Aile Oğuz Karaman Dizi

2006 Kamyon 2005 Seni Çok Özledim Kenan Dizi

2005 Sen misin Değil misin? Dizi

2005 Ölümüne Sevdalar Murat Kaptan Dizi

2004 İstanbul Şahidimdir Aslan Fırat Dizi

2003 Baba Yıldırım Dizi

2003 Esir Şehrin İnsanları Kamil Bey Dizi

2002 Berivan Ferhat Dizi

2001 Yeditepe İstanbul Yusuf Dizi

1999 Yüzleşme Kadir Dizi

1999 Baba Yıldırım Dizi

1999 Yılan Hikayesi Erkan Dizi

DÖNENCE DİZİSİ FRAGMAN İZLE

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Nuray Uslu’nun kaleme aldığı Dönence’nin oyuncu kadrosu resmen yıldızlar geçidi gibi. İşte dizide yer alan oyuncular;

Emre Kınay

Caner Topçu

Sümeyye Aydoğan

Atakan Hoşgören

Didem İnselel

Ülkü Hilal Çiftçi

Ogün Kaptanoğlu

Can Kızıltuğ

Doğa Karakaş

Nazlı Çetin

Can Kızıltuğ

Şebnem Doğruer

Mesut Yılmaz

Edanur Gülbudak

DÖNENCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzmir'in Foça ilçesinde çekimleri gerçekleştirilen, Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun kaleme aldığı, başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun paylaştığı 'Dönence' dizisinin ilk bölümü 4 Temmuz Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.