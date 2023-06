Dönence Can Kızıltuğ kimdir? Can Kızıltuğ Çiftçi nereli, kaç yaşında? Can Kızıltuğ'un oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Can Kızıltuğ kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

CAN KIZILTUĞ KİMDİR?

Kızıltuğ, 10 Aralık 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladı. İzmir’in Buca ilçesine bağlı olan Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Anadolu lisesinde müzik bölümünden mezun oldu.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’a taşınan Can Kızıltuğ, 2013 yılında Beykent ÜniversitesiOyunculuk Ana Sanat dalını kazanarak Tiyatro eğitimine başladı.

Can Kızıltuğ, müzik kariyerine Gzone’un Rainbow Anthems projesinde 2016 yılında "Atiye Deniz – Maazallah’’ teklisinde yer alarak başladı. Sözü ve müziği Murat Güneş, düzenlemesi Catwork imzalı ‘’Ateş Ediyor’’ teklisi 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle yayınlandı.

Ayrıca “Ateş Ediyor” şarkısına klip çekti.

2 Mayıs 2017 günü Tv8 kanalında gösterilen “İşte Benim Stilim”programına konuk sanatçı olarak katıldı.

Albümleri :

2017 - Ateş Ediyor (Single)