Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 20,0620 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü 19,91-20,37 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 19,9730'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 20,0620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 21,5270'ten, sterlin/TL yüzde 0,30 düşüşle 24,7580'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 104,2'de dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışına paralel 1,0730'dan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler artıyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun beklenen hızda düşmediğine işaret ettiğini belirterek, ekonomik aktivitenin öngörülen şekilde yavaşlamamasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 62 seviyesine çıktığını bildirdi.

Bugün ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)