İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3120 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, en düşük 19,2627, en yüksek 19,3087'yi gören dolar/TL günü 19,2627'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,3120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 21,1060'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 23,9960'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 102,1 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0930'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yol haritasının bugün açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte daha da netleşebileceğini belirterek, yatırımcıların veri öncesi temkinli davrandığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceğinin öngörüldüğünü hatırlattı.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının da takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.