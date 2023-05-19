14 Mayıs’taki seçimlere 19.68 TL ile gidileceğini tahmin ettiğini söyleyen Özsoy, Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar kuru tahmini olan 23.09 TL’ye yıl bitmeden ulaşılacağını dile getirdi.

Özsoy, yaptığı açıklamayla döviz kurları karşısında TL’nin değeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bugün serbest piyasada dolar/TL kurunun 19.77TL seviyesini aşmış durumda olduğunu hatırlatan Özsoy, mevcut politikaların devamı ihtimalinde öngörüsünü paylaştı.

Özsoy, “Mevcut politikalarda bir değişim meydana gelmez ise ve ülkeye döviz girişi artmayarak cari açık problemi devam ederse yılın ikinci yarısında kurda ani hızlı yükselişlerin meydana gelmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“KURDA ANİ BİR YÜKSELİŞİN MEYDANA GELMESİNE İLİŞKİN DEDİKODULAR ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“TL’nin ABD doları ve Euro karşısındaki durumuna dair piyasada ve özellikle reel kesimde en çok tercih edilen iki unsur olur. Birincisi istikrarın sağlanabilmiş olması. İkincisi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesi konusunda tedirginliğin olmaması. Bu iki unsurdan ikincisinin henüz sağlanamadığı gün gibi ortada. Sebebi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesine ilişkin dedikodular artarak devam ediyor.

“BİRİNCİ UNSUR SANKİ SAĞLANMIŞ GİBİ GÖRÜLÜYOR İLK ETAPTA”

Kurda istikrarın sağlanıp sağlanmadığına dair bakılması gereken gösterge, kurdaki en düşük seviye ve en yüksek seviye arasındaki değişim oranıdır. Dolar/TL kurunda bu yıl içinde en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark şu anda yüzde 2 seviyelerinde. Dolayısıyla birinci unsur sanki sağlanmış gibi görülüyor ilk etapta. Geçmişe baktığımızda ise dolar/TL kurundaki en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki değişimler; 2022'de yüzde 50, 2021 yılında yüzde 160, 2020 yılında yüzde 45, 2019 yılında yüzde 19.5, 2018 yılında yüzde 84, 2017 yılında ise yüzde 17 seviyelerinde gerçekleşmiş.

“YIL SONU GELMEDEN ÇOK DAHA ÖNCELERİNDE ULAŞILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM”

Bugün açıklanan TCMB piyasa katılımcıları anket sonucuna göre ise dolar/TL kurunun yıl sonundaki beklentisi 23.09TL. Bugün serbest piyasada dolar/TL kuru 19.77TL seviyesini aşmış durumda. Ben çok öncesindeki tahminlerimi, seçime 19.68TL ile gireriz diye açıklamıştım. Nitekim nerdeyse nokta atış öyle de oldu. Şimdi ise 23.09TL seviyesine yıl sonu gelmeden çok daha öncelerinde ulaşılacağını öngörüyorum.

“KURDA ANİ HIZLI YÜKSELİŞLERİN MEYDANA GELMESİ SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Yılın ilk yarısında dolar/TL kurunda en düşük ve en yüksek seviye arasındaki çok sınırlı değişimin yılın ikinci yarısında çok daha yüksek seviyelere çıkacağını ve eğer mevcut politikalarda bir değişim meydana gelmez ise ve ülkeye döviz girişi artmayarak cari açık problemi devam ederse yılın ikinci yarısında kurda ani hızlı yükselişlerin meydana gelmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum.”