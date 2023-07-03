Dolar yılsonu ne kadar olur? 2023 sonunda dolar ne olur? Uzmanlar doların yılsonu ne kadar olacağını tartışıyor. Türk Lirası'nda beklemek istemeyen yatırımcılar doların yılsonunda ne kadar olacağını merak ediyor. Pek çok uzman doların yılsonuna doğru yükselmeye devam edeceğini belirtse de, yatırımcılar yılsonu dolar tahminine göre hareket edecek gibi duruyor. Dolar yılsonu ne kadar olur? 2023 sonunda dolar ne olur? İşte uzmanların yorumlarını sizin için derledik...

TÜFE Beklentileri: Enflasyon Nereye Gidiyor?

Birçok ekonomist, TÜFE'deki aylık medyan tahminin yüzde 2,85 artışa işaret edeceğini öngördü. Ancak seçim ekonomisi, erken emeklilik, asgari ücret, Kredi Garanti Fonu ve deprem sonrası konut fiyatları gibi etkenler, enflasyon üzerinde baskı oluşturarak enflasyonun daha da artabileceğini belirtti.

Anketin sonuçlarına göre, TÜFE'deki aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 1,93 oldu. Yıllık tahminler ise sırasıyla yüzde 52,51 ve yüzde 49,98 olarak belirlendi.

Öte yandan, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 45,60 oldu. Ortalama tahmin yüzde 47,25, en yüksek ve en düşük tahminler ise sırasıyla yüzde 55,00 ve yüzde 42,00 olarak belirlendi.

Uzmanlardan Karışık Tahminler

Türkiye'nin 2023 ekonomik beklentileriyle ilgili genel anlamda bir belirsizlik hakim. Enflasyon oranları, döviz kurları ve genel ekonomik göstergeler konusunda yapılan tahminler, geleceğin belirsizliğini ortaya koyuyor. Ancak bu belirsizlik, piyasaların ekonomik performans ve politika değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki verebilme yeteneğini gösteriyor.

Sonuç olarak, ekonomistler, 2023 yılında Türkiye'nin ekonomik göstergelerinde çeşitli değişiklikler öngörüyor. Ancak bu tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, yılın geri kalanında ekonomiye ve piyasalara dair çeşitli belirsizlikler nedeniyle hala belirsiz.

2023 sonunda dolar ne olur?

Ekonomi dünyasında birçok uzmana göre, 2023 yılında Türkiye'nin döviz kuru ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları önemli değişiklikler gösterecek. 18 ekonomist ile yapılan ankete göre, yıl sonu için dolar/TL tahmini ortalama 31,5500 TL olarak belirlendi.