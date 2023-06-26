Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? Günlük döviz ve altın fiyatları... 26 Haziran 2023 tarihi itibariyle döviz kurlarındaki yükseliş ivmesi hız kesmiyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Amerikan doları ve Euro'da görülen artış bugün de devam etti. Peki Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar oldu? Günlük döviz ve altın fiyatları... Detayları haberimizde...

Dolar ne kadar oldu?

26 Haziran 2023, Türkiye - Döviz kurlarındaki yükseliş ivmesi hız kesmiyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Amerikan doları ve Euro'da görülen artış bugün de devam etti. Dolar/TL 26'yı, Euro/TL ise 28'i aştı.

Döviz kurlarını seçimlere kadar arka kapı satışlar ve piyasa dışı düzenlemelerle dengede tutmaya çalışan Merkez Bankası, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakmıştı. Bu durum döviz kurlarında hızlı bir yükselişe neden oldu.

Seçim öncesi 21.5 TL civarında seyreden Euro/TL, seçimden bir hafta sonra 25 TL'yi aştı. Faiz toplantısının ardından da bu sefer 27 TL barajını geçti. Euro/TL, bugün tarihi zirvesi olan 28.38 TL'yi gördü ve saat 13.43 itibarıyla 28.26 TL'den işlem görüyor.

Amerikan Doları/TL ise geçen hafta faiz kararının ardından tarihi zirvesi olan 25.73 TL'ye çıktı. Dolar/TL, bugün 26.04 TL seviyesine ulaştı ve saat 13.42 itibarıyla 25.91 TL'den işlem görüyor.

Türk Lirası, 2021'den bu yana ilk faiz artışı kararı sonrasında, dolar karşısında son 24 saatte yüzde 8.5 değer kaybetti. Bu değer kaybıyla birlikte, zirve seviyelere göre yılbaşından bugüne yaşanan toplam kayıp yüzde 28'e yaklaştı.

Bu bağlamda, Cuma günü Amerikan dolarının satış fiyatı 25,0710 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 27,3040 TL oldu.

Bu döviz artışlarının yanı sıra Türkiye'nin risk primi de 513 baz puan seviyesinde seyrediyor.

Altın ne kadar oldu?

Döviz kurlarındaki bu hızlı artışın yanı sıra altın fiyatları da yükselişte. Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan girişiminin ardından artan jeopolitik belirsizliklerle birlikte altın fiyatları da tırmanışa geçti. Gram altın fiyatı, anlık olarak 1575 TL ile zirve yaptı ve daha sonra 1570 TL seviyesine geri çekildi.

Önümüzdeki tatil sürecine dair bilgi veren yetkililer, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların pazartesi tam gün, salı ise yarım gün işleme açık olacağını bildirdi.