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Dolar ne kadar? Bugünkü dolar fiyatı: 7 Eylül 2023... Döviz kurlarındaki bu son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Bugün, 7 Eylül 2023 tarihinde, döviz kurlarında son durum dikkat çekiyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durumu sizler için araştırdık. İşte bugünkü dolar fiyatı, 7 Eylül 2023 dolar kuru, euro kuru ve diğer döviz fiyatlarını haberimizin detaylarında bulacaksınız...

Döviz piyasaları son dönemde özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına dair açıklamaların ve ekonomik göstergelerin etkisiyle hareketlilik gösteriyor. İşte 7 Eylül 2023 tarihine ait güncel dolar ve euro fiyatları, ve analistlerin değerlendirmeleri.

7 Eylül 2023 Döviz Kurlarında Son Durum

Bankalararası piyasada döviz kurları 7 Eylül 2023 itibarıyla şu şekilde:

Dolar/TL: 26,82 (Değişim: +0.02%)

26,82 (Değişim: +0.02%) Euro/TL: 28,76 (Değişim: -0.07%)

Fed'in Faiz Politikası ve Bej Kitap Raporu

Fed, ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri içeren "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Raporda, Temmuz ve Ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı belirtildi. Aynı zamanda, analistler yılın geri kalanında Fed'in faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını ifade etti.

Ekonomik Göstergeler ve Tahvil Getirileri

Dün ABD'de açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisi piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, mortgage başvuruları tarihi düşük seviyelere geriledi. Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi, Mart 2023'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Değerlendirme ve Beklentiler

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin açıklamaları, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin odağında. Yüksek tahvil getirileri ve güçlü ekonomik veriler, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik riskini artırabilir.

Döviz kurlarının yakın zamanda nasıl bir seyir izleyeceği, ekonomik göstergeler, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in gelecek politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden yatırım yaparken dikkatli olunmalı ve uzman görüşleri alınmalıdır.

Döviz Türü Satış Değişim Dolar (USD/TL) 26,82 +0.02% Euro (EUR/TL) 28,76 -0.07% Sterlin (GBP/TL) 33,53 -0.08% 100 Japon Yeni (JPY/TL) 18,22 +0.11% Suudi Arabistan Riyali (SAR/TL) 7,17 0.00% Norveç Kronu (NOK/TL) 2,51 +0.02% Danimarka Kronu (DKK/TL) 3,87 -0.04% Avustralya Doları (AUD/TL) 17,17 +0.10% Kanada Doları (CAD/TL) 19,71 -0.03% İsveç Kronu (SEK/TL) 2,42 +0.07%

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka bir finansal danışmana başvurunuz.