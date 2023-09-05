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Dolar ne kadar? Bugünkü dolar fiyatı: 5 Eylül 2023... Döviz kurlarındaki bu son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Bugün, 5 Eylül 2023 tarihinde, döviz kurlarında son durum dikkat çekiyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durumu sizler için araştırdık. İşte bugünkü dolar fiyatı, 5 Eylül 2023 dolar kuru, euro kuru ve diğer döviz fiyatlarını haberimizin detaylarında bulacaksınız...

Dolar ne kadar?

Bugün, 5 Eylül 2023 tarihinde, döviz kurlarında son durum dikkat çekiyor. Bankalararası piyasada Amerikan Doları yeni haftanın ilk gününde 26,78 Türk Lirası bandında işlem görüyor. Değişim oranı olarak dolar yüzde 0.17 yükselişte.

Salı gününe 26,78 TL'den başlayan dolar ve 28,90 TL'den başlayan euro, ekonomi dünyasının yakından izlediği Kabine toplantısına damga vuracak gibi görünüyor. Yakın zamanda açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a (OVP) bu akşam yapılacak kabine toplantısında son şekli verilmesi bekleniyor.

Yüksek Enflasyon Oranları

Ağustos ayında açıklanan tüketici fiyatları, aylık yüzde 9,09 ve yıllık yüzde 58,94 ile yılın en yükseğine çıktı. Bu oranlar, Orta Vadeli Program'ın güncellenmesinde öncelikli konular arasında olacak.

Dış Ticaret Açığı ve Türk Lirası

Türk Lirası'nın değer kaybı ve dış ticaret açığının Ağustos ayında yüzde 21,2 daralması, doların 26,78 TL ve euronun 28,90 TL seviyelerine gelmesiyle yakından ilişkilendiriliyor.

Erdoğan'ın Rusya Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da eşlik etmesi, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve döviz kurlarının stabilizasyonu açısından önemli.

Döviz Kurları ve Beklentiler

Dolar, euro ve sterlin, toplantı öncesi belirli bir stabiliteye sahipken, Kabine toplantısının sonuçları döviz kurları üzerinde belirleyici olabilir.

Güncel Döviz Kurları 5 Eylül 2023 Salı