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Dolar ne kadar? Bugünkü dolar fiyatı: 4 Eylül 2023... Döviz kurlarındaki bu son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Bugün, 4 Eylül 2023 tarihinde, döviz kurlarında son durum dikkat çekiyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durumu sizler için araştırdık. İşte bugünkü dolar fiyatı, 4 Eylül 2023 dolar kuru, euro kuru ve diğer döviz fiyatlarını haberimizin detaylarında bulacaksınız...

Dolar ne kadar?

Bugün, 4 Eylül 2023 tarihinde, döviz kurlarında son durum dikkat çekiyor. Bankalararası piyasada Amerikan Doları yeni haftanın ilk gününde 26,68 Türk Lirası bandında işlem görüyor. Değişim oranı olarak dolar yüzde -0.20 düşüşte.

Euro ise 28,88 Türk Lirası üzerinden alıcı buluyor ve yüzde 0.02'lik bir artış gösteriyor. Sterlin'in satış fiyatı 33,75 Türk Lirası olurken, yüzde -0.02'lik bir değişim yaşanıyor.

Diğer döviz kurlarında da hareketlilik devam ediyor. Ruble 0,2772 Türk Lirası, Sterlin 33,8028 Türk Lirası ve 100 Japon Yeni 18,33 Türk Lirasından işlem görüyor.

Orta Doğu'dan Suudi Arabistan Riyali 7,19 Türk Lirası ile yüzde 0.69'luk bir artış gösterirken, Avrupa'nın kuzeyinden Norveç Kronu 2,51 Türk Lirası üzerinden yüzde 0.10'luk bir artış kaydediyor.

Pasifik'ten Avustralya Doları 17,34 Türk Lirası üzerinden yüzde 0.28'lik bir artış, Kuzey Amerika'dan Kanada Doları 19,73 Türk Lirası ile yüzde 0.10'luk bir artış ve Avrupa'nın kuzeyinden İsveç Kronu 2,43 Türk Lirası ile yüzde 0.26'lık bir artış gösteriyor.

Döviz Türü Satış Fiyatı (TL) Değişim (%) Saat Amerikan Doları 26,68 -0.20 08:18 Euro 28,88 0.02 08:18 Sterlin 33,75 -0.02 08:19 100 Japon Yeni 18,33 0.05 08:18 Suudi Arabistan Riyali 7,19 0.69 04:00 Norveç Kronu 2,51 0.10 08:18 Danimarka Kronu 3,88 0.13 08:18 Avustralya Doları 17,34 0.28 08:18 Kanada Doları 19,73 0.10 08:18 İsveç Kronu 2,43 0.26 08:18 Ruble 0,2772 - - Sterlin (tekrar) 33,8028 - -

Döviz kurlarındaki bu son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor.