Doların güçlenmesi ve ABD'deki borç limiti krizinin çözüme kavuşmaması, altın piyasasında baskı yaratıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı gerileyerek düşüş kaydetti.

Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 1 milyon 240 bin lira seviyesine gerileyerek, en yüksek 1 milyon 384 bin 500 lirayı gördü. Ancak günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 oranında azalarak 1 milyon 240 bin lira seviyesinden tamamladı.

KMKTP'de, altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 20 milyon 510 bin 799,29 lira olarak gerçekleşti. Ayrıca işlem miktarı ise 2.387,34 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 51 milyon 767 bin 47,20 lira seviyesinde gerçekleşti.

Bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar ise İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Doların güçlenmesi ve altın fiyatlarında yaşanan zayıflık, ekonomi ve finans dünyasında dikkatle takip edilen gelişmeler arasında yer almaktadır.

Yenigün Haber Merkezi