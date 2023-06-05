Son dönemde Dolar/TL paritesindeki yükseliş, ülkemizdeki birçok kişiyi endişelendiriyor. Dolar Bugün Ne Kadar Oldu? Mehmet Şimşek'ten Sonra Rekor Üstüne Rekor kırdı. Yeni haftaya 21 TL üstünde başlayan dolar daha yükselecek mi? Peki, bu yükselişin sebepleri nelerdir? İlk olarak, Türkiye’nin ekonomik durumu bu yükselişte büyük bir rol oynuyor. Özellikle son dönemdeki siyasi ve ekonomik krizler, Dolar/TL paritesini olumsuz etkiliyor.

Merkez Bankası’nın Faiz Kararları

Bir diğer etken ise Merkez Bankası’nın faiz kararları. Son dönemde faiz oranlarının düşürülmesi, yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na olan güvenini azaltıyor. Bu da Dolar/TL paritesindeki yükselişi tetikliyor.

Şimşek ismine piyasaların nasıl tepki vereceği merakla beklenirken, dolar kurunda rekor üstüne rekor geliyor.

Yeni hafta için yeni rekor

Dolar/TL pazartesi gününe yüzde 0,94 artışla 21,12 seviyesinden başladı.

Yukarı yönlü hareketini hızlandıran dolar kuru 21,22 sınırını da aştı. Saat 13.20 itibariyle dolar TL karşısında 21,2242'den işlem görüyor.

İkinci tur öncesi 20 liranın altındaydı

Geçtiğimiz haftayı 20,92 liradan tamamlayan dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 20 liranın altındaydı.

Kapalıçarşı kuru fırladı

Kapalıçarşı'da dolar/TL 21,38'den satılırken, bankaların satış kuru 22 liranın üzerinde seyrediyor.

Euro/TL kurunda da hareketlilik devam ediyor. Gece bankalararası piyasada 23 liranın üzerini gören kur, saat 10.45 itibariyle 22,6997'den işlem görüyor.

Uluslararası Faktörler

Dolar/TL paritesindeki yükselişin sebepleri arasında uluslararası faktörler de var. Özellikle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ve küresel ekonomik gelişmeler, Dolar/TL paritesindeki yükselişe neden olabiliyor.

Doların Yükselişi Ne Zaman Durdurulabilir?

Doların yükselişi ne zaman durdurulabilir sorusu, birçok kişinin kafasını kurcalıyor. Ancak, bu sorunun net bir cevabı yok. Özellikle Türkiye’nin ekonomik durumunun düzelmesi ve Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki değişiklikler, Dolar/TL paritesindeki yükselişi durdurabilir.

Sonuç Olarak

Dolar/TL paritesindeki yükseliş, ülkemizdeki birçok kişiyi endişelendiriyor. Ancak, bu yükselişin sebepleri arasında Türkiye’nin ekonomik durumu, Merkez Bankası’nın faiz kararları ve uluslararası faktörler var. Doların yükselişi ne zaman durdurulabilir sorusu ise net bir cevap bulunmayan bir soru.