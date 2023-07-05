Sosyal medyadan çok önemli bir uyarı. Malum dolandırıcılar ortada cirit atıyor. Ama dikkatli olun “tufa”ya sakın düşmeyin. İşte tam bu konuda önemli bir uyarı sosyal medyadan;

Arabanızı satılığa koydunuz Ahmet dedi ki 70 bin veririm. Tamam dediniz anlaştınız. Ahmet hesap numarası istedi sizden ve 70 bini transfer etti.

Açıklamaya da 34 xy plakalı x marka aracın satış bedeli yazıyor. Sonra tam notere yöneldiğinizde Ahmet diyor ki benim cenazem var acil işim çıktı. Sen satışı kuzenim Hasan’a ver. Sende nasıl olsa para geldi deyip Hasan’a bedelsiz devrediyorsun.

Noter sözleşmesinde parayı eksiksiz aldım kısmını da bir güzel imzalıyorsun. Sonra 3 gün sonra Ahmet sana ihtar yolluyor sana 70 bin yollamıştım araç için hala satış olmadı parayı iade et diyor.

Savcıya başvuruyorsun Ahmet’le Hasan arasında akrabalık yok. Telefon tespiti yok. Beraber fotoğrafları yok vs Hiç bir bağ bulamıyorlar. Yani görünürde ortada dolandırıcılık suçu yok. 70 bini de ödeyeceksin mecbur. Hasan da diyor ki ben parayı elden verdim aha bu da resmi noter belgesi kendisi eksiksiz parayı aldığını kabul ediyor. Şimdi araba da gitti, 70 bin de. Çık işin içinden.

Aman dikkat!