İşte, dolandırıcılara karşı alınabilecek bazı tedbirler:

Şüpheli telefon veya mesajlara dikkat edin: Bilinmeyen numaralardan veya size tanımadığınız kişilerden gelen telefon veya mesajlara karşı dikkatli olun. Özellikle, banka veya devlet kurumları adına arayan veya mesaj atan kişilerin gerçekten o kurumun çalışanı olup olmadığını doğrulamak için teyit edin.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın: Telefon veya internet yoluyla size ulaşan kişilerin, özellikle de kişisel bilgilerinizi isteyenlerin dolandırıcı olabileceğini unutmayın. Hiçbir zaman banka hesap bilgilerinizi, TC kimlik numaranızı veya diğer özel bilgilerinizi paylaşmayın.

İnternet bankacılığı veya mobil uygulama kullanımı sırasında dikkatli olun: İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamalarını kullanırken, özellikle de açık halka açık bir bilgisayardan veya Wi-Fi ağından bağlanıyorsanız, güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. Şüpheli bir durumda, bankanızla iletişime geçerek konuyu doğrulayın.

Sosyal medya hesaplarınızı koruyun: Sosyal medya hesaplarınızda kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının ve hesaplarınızı sık sık güncelleyerek şifrelerinizi ve diğer güvenlik ayarlarınızı kontrol edin.

İlgili kurumlarla iletişime geçin: Şüpheli bir durumda, ilgili kurumlarla (örneğin, bankalar, polis veya devlet kurumları) iletişime geçin ve konuyu doğrulayın.

Bu tedbirler, dolandırıcılık olaylarına karşı önlem almanıza yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir şüpheli durumda, ilgili kurumlarla iletişime geçmeniz ve konuyu doğrulamanız önemlidir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ