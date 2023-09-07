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Bu amaçla kullanılan en yaygın yöntemlerden birinde dolandırıcılar, kullanıcıları iPhone 15'i resmi lansman öncesinde satın alma şansıyla ikna etmeye çalışıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların Apple'ın en yeni cihazına ilk sahip olma hevesinden faydalanmayı amaçlıyor. Yöntem şöyle işliyor: Dolandırıcılar iPhone'ları piyasaya sürülmeden önce temin edebileceklerini iddia ediyor ve cazip bir fiyatla bu iPhone'lara sahip olma vaadi sunuyor. Ancak ‘ayrıcalıklı’ satın alma işlemini güvence altına almak için, kurbanların ön ödeme yapmaları veya finansal bilgilerini paylaşmaları gerekiyor. Ayrıca kullanıcılardan isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel kimlik bilgilerini vermeleri isteniyor. Ödemenin ardından dolandırıcılar ortadan kayboluyor ve kurbanlarını hem vaat edilen iPhone'dan yoksun, hem paralarından mahrum bırakıyor. Finansal risklerin ötesinde, çalınan bu veriler dark web üzerinde satılabileceğinden, söz konusu dolandırıcılık girişimleri önemli gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.