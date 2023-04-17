Doğum Yardımı

Doğum yardımı, tek seferlik bir yardımdır. Doğum yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvurusu, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’nde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Doğum Yardımı Parası Ne Kadar?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ