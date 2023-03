Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir’de doğdu. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi’nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır’ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977’de İngiltere’ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdürdü. 1980 – 1993 yılları arasında İngiltere’de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak görev yaptı. “Eastenders” dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için ilk defa İstanbul’a geldi ve bu filmin setinde 1992 ‘de evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992’de evlendikten sonra çift, Hollywood’da “Indiana Jones” dizisinde, Türkiye’de de Yavuz Özkan’ın “İki Kadın” filminde birlikte rol aldı. Show TV’de sunduğu Sıcağı Sıcağına adlı reality show sayesinde ünlendi. 1996’da Tomris Giritlioğlu’nun 80. Adım filminde, ardından “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Usta Beni Öldürsene”, “Masumiyet” gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Filmografisi

Rol aldığı filmler

1986 Half Moon Street

1987 Ishtar

1987 Lionheart

1990 Ölürayak

1991 Kara Sevdalı Bulut

1991 Memories of Midnight

1992 İki Kadın

1996 İstanbul Kanatlarımın Altında

1996 80. Adım

1997 Nihavend Mucize

1997 Masumiyet

1997 Usta Beni Öldürsene

1999 Harem Suare

1999 Güle Güle

2000 Fasulye

2001 Filler ve Çimen

2001 Buffalo Soldiers

2003 Hititler

2003 Neredesin Firuze

2005 Hırsız Var!

2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika

2007 Polis

2008 Devrim Arabaları

2008 Güneşin Oğlu

2009 The International

2009 Suluboya

2009 7 Kocalı Hürmüz

2010 New York’ta Beş Minare

2011 W.E.

2012 The Reluctant Fundamentalist

2012 Çanakkale Çocukları

2014 Bana Masal Anlatma

2014 Kış Uykusu

2016 Kırık Kalpler Bankası

2016 Ben-Hur

2017 Cingöz Recai

2017 Eski Kocam(ız)

2017 Osmanlı Subayı

2017 Trendy

2017 Refuge

2018 Halloween

2019 Nuh Tepesi

Televizyon dizileri

1985 EastEnders

1985 Bergerac

1991 Safiye’dir Kızın Adı

1987 Ateşten Günler

1987 Gecenin Öteki Yüzü

1993 Son Söz Sevginin

1992 Borsa

1992 The Young İndiana Jones Chronicles

1994-1996 Gülşen Abi

1997 Medeni Haller

1998 Eyvah Kızım Büyüdü

1998 Eyvah Babam

2001 Tatlı Hayat

2001 Cesur Kuşku

2001 Karanlıkta Koşanlar

2002 Ti Show

2002 Spooks

2004-2005 Sayın Bakanım

2005-2006 Yine de Aşığım

2007-2008 Sevgili Dünürüm

2008 Nerede Kalmıştık

2009 Sıkı Dostlar

2010 Ezel

2010 Üvey İkizler

2010 Cuma’ya Kalsa

2011 İstanbul’un Altınları

2012 Acayip Hikayeler

2012 Hayatımın Rolü

2014 Kaçak

2016 New Blood

2017 Kara Yazı

2022 Baba

İnternet dizi ve filmleri

2017 Masum

2018 Şahsiyet

2020 Alex Rider

2020 9 Kere Leyla

2021 Şeref Bey

2021 Azizler

2022 Uysallar

2022 Sıcak Kafa

2023- The Turkish Detective

Seslendirme

1995 Oyuncak Hikayesi

1999 Oyuncak Hikayesi 2

2014 Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu / Seslendirme

2002-2016 Buz Devri serisi

Tiyatro oyunları

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth

Pal Joey

Belami (West End’de Ken Hill’in)

The Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999)

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Cimri (Moliere, 2004)

Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)

“7” (William Shakespeare, 2009)

Don Juan’ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)

Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)

Nehir (Jez Butterworth, 2013)

Pencere (David Hare, 2016-günümüz)

Kral Lear (W. Shakespeare, 2018)

Aldığı Bazı Ödüller

34. Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu

10. Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu

9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, “En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü (Polis)