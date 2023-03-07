Haluk Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir’de doğdu. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi’nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır’ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimini bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977’de İngiltere’ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi’nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdürdü. 1980 – 1993 yılları arasında İngiltere’de TV dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak görev yaptı. “Eastenders” dizisinde 250 bölüm canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazandı.
1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için ilk defa İstanbul’a geldi ve bu filmin setinde 1992 ‘de evleneceği okul arkadaşı Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992’de evlendikten sonra çift, Hollywood’da “Indiana Jones” dizisinde, Türkiye’de de Yavuz Özkan’ın “İki Kadın” filminde birlikte rol aldı. Show TV’de sunduğu Sıcağı Sıcağına adlı reality show sayesinde ünlendi. 1996’da Tomris Giritlioğlu’nun 80. Adım filminde, ardından “İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Usta Beni Öldürsene”, “Masumiyet” gibi ödüllü filmlerde rol aldı.
Filmografisi
Rol aldığı filmler
1986 Half Moon Street
1987 Ishtar
1987 Lionheart
1990 Ölürayak
1991 Kara Sevdalı Bulut
1991 Memories of Midnight
1992 İki Kadın
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında
1996 80. Adım
1997 Nihavend Mucize
1997 Masumiyet
1997 Usta Beni Öldürsene
1999 Harem Suare
1999 Güle Güle
2000 Fasulye
2001 Filler ve Çimen
2001 Buffalo Soldiers
2003 Hititler
2003 Neredesin Firuze
2005 Hırsız Var!
2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
2006 Kısık Ateşte 15 Dakika
2007 Polis
2008 Devrim Arabaları
2008 Güneşin Oğlu
2009 The International
2009 Suluboya
2009 7 Kocalı Hürmüz
2010 New York’ta Beş Minare
2011 W.E.
2012 The Reluctant Fundamentalist
2012 Çanakkale Çocukları
2014 Bana Masal Anlatma
2014 Kış Uykusu
2016 Kırık Kalpler Bankası
2016 Ben-Hur
2017 Cingöz Recai
2017 Eski Kocam(ız)
2017 Osmanlı Subayı
2017 Trendy
2017 Refuge
2018 Halloween
2019 Nuh Tepesi
Televizyon dizileri
1985 EastEnders
1985 Bergerac
1991 Safiye’dir Kızın Adı
1987 Ateşten Günler
1987 Gecenin Öteki Yüzü
1993 Son Söz Sevginin
1992 Borsa
1992 The Young İndiana Jones Chronicles
1994-1996 Gülşen Abi
1997 Medeni Haller
1998 Eyvah Kızım Büyüdü
1998 Eyvah Babam
2001 Tatlı Hayat
2001 Cesur Kuşku
2001 Karanlıkta Koşanlar
2002 Ti Show
2002 Spooks
2004-2005 Sayın Bakanım
2005-2006 Yine de Aşığım
2007-2008 Sevgili Dünürüm
2008 Nerede Kalmıştık
2009 Sıkı Dostlar
2010 Ezel
2010 Üvey İkizler
2010 Cuma’ya Kalsa
2011 İstanbul’un Altınları
2012 Acayip Hikayeler
2012 Hayatımın Rolü
2014 Kaçak
2016 New Blood
2017 Kara Yazı
2022 Baba
İnternet dizi ve filmleri
2017 Masum
2018 Şahsiyet
2020 Alex Rider
2020 9 Kere Leyla
2021 Şeref Bey
2021 Azizler
2022 Uysallar
2022 Sıcak Kafa
2023- The Turkish Detective
Seslendirme
1995 Oyuncak Hikayesi
1999 Oyuncak Hikayesi 2
2014 Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu / Seslendirme
2002-2016 Buz Devri serisi
Tiyatro oyunları
İngiltere
My Fair Lady
Kafkas Tebeşir Dairesi
Macbeth
Pal Joey
Belami (West End’de Ken Hill’in)
The Phantom of the Opera
Türkiye
Aldatma (Harold Pinter)
Kan Kardeşleri (Willy Russell)
Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
Çöplük (Turgay Nar)
Histeri (Terry Johnson)
Balkon (Jean Genet)
Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999)
Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)
Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)
Cimri (Moliere, 2004)
Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü (Stefan Tsanev, 2005)
Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)
Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007)
“7” (William Shakespeare, 2009)
Don Juan’ın Gecesi (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011)
Antonius ile Kleopatra (W. Shakespeare, 2012)
Nehir (Jez Butterworth, 2013)
Pencere (David Hare, 2016-günümüz)
Kral Lear (W. Shakespeare, 2018)
Aldığı Bazı Ödüller
34. Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu
10. Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu
9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, “En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü (Polis)