Hilâl Kaplan, Türk gazeteci ve yazar olarak tanınmaktadır. 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nde eğitim görmüştür. Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden sosyoloji yüksek lisans derecesi almıştır.

Kariyerine gazetecilikle başlayan Hilâl Kaplan, Taraf ve Yeni Şafak gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ayrıca birçok televizyon programında yorumcu olarak yer almıştır. 2013 yılında Çözüm Süreci devam ederken oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nde Ege Bölgesi üyesi olarak görev almıştır. Günümüzde Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kaplan'ın yayımlanmış bazı kitapları şunlardır: "Henüz Özgür Olmadık: Başı Açık Kalbi Kırık Hikayeler...", "Türkiye'nin Ölmeyen Babası: Atatürkçü Gençliğin İmkansız Yası", "Rojbaş, Parev, Şalom, Merhaba, Selamün Aleyküm" ve "Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim?".

Hilâl Kaplan, 2021 yılında TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Ayrıca Anadolu Medya Yılın Köşe Yazarı Ödülü (2018), Sezai Karakoç Sosyal Medya Ödülleri Milli Gazeteci Ödülü (2021) ve Anadolu Medya Yılın Kitabı Ödülü (2021) gibi ödüller de sahibidir.