Denizli'de doğdu. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir. Babasının görevi nedeniyle İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise Bornova, İzmir’de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.

Diziler Ve Filmler

Zuhal Olcay kimdir ? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında? Zuhal Olcay kimdir ? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?
1992 Mahallenin Muhtarları Kız
1996 Kırık Hayatlar
1998 Ruhsar Eylem
Kara Melek Funda
Kırık Hayatlar
1999 Ayşecik
Kurt Kapanı Elmas
Kıvılcım Pelin
2000 Çarli İş Başında Genç Kız
2001 Savunma
2002 Karaoğlan Bayırgülü
2004 Ruhun Duymaz Feray
2005 Seni Çok Özledim Berfin
Yeniden Çalıkuşu Çalıkuşu Handan
2006 Ümit Milli Tuba
2007 Yemin Leyla Mermertay
2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu? Gülümsün Peker Doğan
Canını Sevdiğim İstanbul'u Oya Çakır-Komiser Yardımcısı
2011 Tövbeler Tövbesi Pelin Taşpınar
2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Filiz
Bebek İşi
2014 Ruhumun Aynası Elçin
2017 İçerde Handan
2020-2021 Aşk 101 Yetişkin Eda
2022-günümüz Gecenin Ucunda 

Nermin Işık

2000

 Kırık Kalpler Başrol oyuncusu
2002 Kolay Para Sanem Yardımcı oyuncu
2002 Mumya Firarda Yardımcı oyuncu
2003 Vizontele Tuuba Tuba Sernikli Başrol oyuncusu
2004 Hızlı Adımlar Sadenaz Başrol oyuncusu
2006 Küçük Hanımefendi Ceren Başrol oyuncusu
2006 Küçük Hanımefendinin Şoförü Ceren Başrol oyuncusu
2007 Çılgın Dersane Çıtır Özlem Başrol oyuncusu
2008 Küçük Hanım Kar Tanesi Cansu Ergüven Başrol oyuncusu
2008 Çocuk Rüya Başrol oyuncusu
2008 Plajda Zeynep Nehir Başrol oyuncusu
2008 A Beautiful Life Yardımcı oyuncu
2009 Türkler Çıldırmış Olmalı Tuğçe Yardımcı oyuncu
2010 Çakallarla Dans Sinem Yardımcı oyuncu
2012 Beni Unutma Ebru Başrol oyuncusu
2016 Dünyanın En Güzel Kokusu Derya Başrol oyuncusu
2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2 Derya Başrol oyuncusu
2020 Masallardan Geriye Kalan Asya Başrol oyuncusu