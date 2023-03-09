Denizli'de doğdu. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir. Babasının görevi nedeniyle İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise Bornova, İzmir’de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.

Diziler Ve Filmler

1992 Mahallenin Muhtarları Kız 1996 Kırık Hayatlar 1998 Ruhsar Eylem Kara Melek Funda Kırık Hayatlar 1999 Ayşecik Kurt Kapanı Elmas Kıvılcım Pelin 2000 Çarli İş Başında Genç Kız 2001 Savunma 2002 Karaoğlan Bayırgülü 2004 Ruhun Duymaz Feray 2005 Seni Çok Özledim Berfin Yeniden Çalıkuşu Çalıkuşu Handan 2006 Ümit Milli Tuba 2007 Yemin Leyla Mermertay 2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu? Gülümsün Peker Doğan Canını Sevdiğim İstanbul'u Oya Çakır-Komiser Yardımcısı 2011 Tövbeler Tövbesi Pelin Taşpınar 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Filiz Bebek İşi 2014 Ruhumun Aynası Elçin 2017 İçerde Handan 2020-2021 Aşk 101 Yetişkin Eda 2022-günümüz Gecenin Ucunda Nermin Işık