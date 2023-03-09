Denizli'de doğdu. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir. Babasının görevi nedeniyle İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise Bornova, İzmir’de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.
Diziler Ve Filmler
|1992
|Mahallenin Muhtarları
|Kız
|1996
|Kırık Hayatlar
|1998
|Ruhsar
|Eylem
|Kara Melek
|Funda
|Kırık Hayatlar
|1999
|Ayşecik
|Kurt Kapanı
|Elmas
|Kıvılcım
|Pelin
|2000
|Çarli İş Başında
|Genç Kız
|2001
|Savunma
|2002
|Karaoğlan
|Bayırgülü
|2004
|Ruhun Duymaz
|Feray
|2005
|Seni Çok Özledim
|Berfin
|Yeniden Çalıkuşu
|Çalıkuşu Handan
|2006
|Ümit Milli
|Tuba
|2007
|Yemin
|Leyla Mermertay
|2009
|Bu Kalp Seni Unutur Mu?
|Gülümsün Peker Doğan
|Canını Sevdiğim İstanbul'u
|Oya Çakır-Komiser Yardımcısı
|2011
|Tövbeler Tövbesi
|Pelin Taşpınar
|2013
|Öyle Bir Geçer Zaman ki
|Filiz
|Bebek İşi
|2014
|Ruhumun Aynası
|Elçin
|2017
|İçerde
|Handan
|2020-2021
|Aşk 101
|Yetişkin Eda
|2022-günümüz
|Gecenin Ucunda
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Nermin Işık
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2000
|Kırık Kalpler
|Başrol oyuncusu
|2002
|Kolay Para
|Sanem
|Yardımcı oyuncu
|2002
|Mumya Firarda
|Yardımcı oyuncu
|2003
|Vizontele Tuuba
|Tuba Sernikli
|Başrol oyuncusu
|2004
|Hızlı Adımlar
|Sadenaz
|Başrol oyuncusu
|2006
|Küçük Hanımefendi
|Ceren
|Başrol oyuncusu
|2006
|Küçük Hanımefendinin Şoförü
|Ceren
|Başrol oyuncusu
|2007
|Çılgın Dersane
|Çıtır Özlem
|Başrol oyuncusu
|2008
|Küçük Hanım Kar Tanesi
|Cansu Ergüven
|Başrol oyuncusu
|2008
|Çocuk
|Rüya
|Başrol oyuncusu
|2008
|Plajda
|Zeynep Nehir
|Başrol oyuncusu
|2008
|A Beautiful Life
|Yardımcı oyuncu
|2009
|Türkler Çıldırmış Olmalı
|Tuğçe
|Yardımcı oyuncu
|2010
|Çakallarla Dans
|Sinem
|Yardımcı oyuncu
|2012
|Beni Unutma
|Ebru
|Başrol oyuncusu
|2016
|Dünyanın En Güzel Kokusu
|Derya
|Başrol oyuncusu
|2017
|Dünyanın En Güzel Kokusu 2
|Derya
|Başrol oyuncusu
|2020
|Masallardan Geriye Kalan
|Asya
|Başrol oyuncusu