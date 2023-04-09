Süper model Adriana Lima, ünlü yapımcı ve yönetmen sevgilisi Andre Lemmers ile olan birlikteliğinden üçüncü bebeğini kucağına alır almaz doğum kilolarından hızlı bir şekilde kurtuldu.

Üçüncü Kez Anne Olacak Adriana Lima Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Sevgilisiyle birlikte spor yaptığı anları ınstagram hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü model Lima, kısa sürede verdiği kilolarla büyük ilgi gördü.

Aldığı kilolarla eleştiri yağmuruna tutulan ünlü Victoria's Secret modeli Lima, eski formuna döner dönmez  FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi.

Adriana Lima'nın 'FIFA Küresel Taraftar Elçisi' seçilmesine tepki yağdı - 3

Güldür Güldür Show'un oyuncusu Berkay Tulumbacı şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Berkay Tulumbacı şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi