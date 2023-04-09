Süper model Adriana Lima, ünlü yapımcı ve yönetmen sevgilisi Andre Lemmers ile olan birlikteliğinden üçüncü bebeğini kucağına alır almaz doğum kilolarından hızlı bir şekilde kurtuldu.
Sevgilisiyle birlikte spor yaptığı anları ınstagram hesabından takipçileri ile paylaşan ünlü model Lima, kısa sürede verdiği kilolarla büyük ilgi gördü.
Aldığı kilolarla eleştiri yağmuruna tutulan ünlü Victoria's Secret modeli Lima, eski formuna döner dönmez FIFA tarafından "FIFA Küresel Taraftar Elçisi" ilan edildi.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi