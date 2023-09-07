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Araçlar için en uygun ve yüksek kaliteli TotalEnergies ve ELF madeni yağlarının kullanıldığı Quartz Auto Services’te YouTube’daki bir takipçisine geçtiğimiz aylarda araç bakımı hediye eden Manço, ilgi çekici bir videoya imza attı.

Motor korumasının yanında yakıt tasarrufu sağlıyor

Servisteki ustalarla birlikte periyodik bakım ve yağ değişimi konusunda takipçilerine detaylı bilgi aktaran Manço, “Motor yağı aracın en başta gelen gereksinimidir. İnsan vücudunda dolaşan kan gibi düşünebiliriz. Bir motorda yağ kalmaz ya da yağ değişimini ihmal edersek o motor bütün işlevini yitirir. Kısacası aracın motor yağ seviyesini belli aralıklarla kontrol etmeli ve yağ verimini kaybetmeden yani üreticisi tarafından belirtilen kilometre ve yıl sınırını geçmeden değiştirmeye özen göstermeliyiz” diyerek motor yağı değişimini ihmal etmemek gerektiğini vurguladı. Manço, “Yağ kaliteleri, üretim standartları, sürücünün performans ve tasarruf beklentileri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu beklentiler doğrultusunda yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde araç üreticileri, uluslararası onay seviyeleri ve yağ değişim bilgilerine bakım kitapçıklarında yer vererek doğru zaman ve kilometrelerde değişim öneriyor. Doğru km/yıl bilgileri içerisinde yapacağımız değişimler sadece motoru korumakla kalmayıp aynı zamanda aracın yakıt tasarrufu yapmasını da sağlıyor” dedi.

TotalEnergies ve ELF madeni yağlarının uzmanlığı ve performansına çok güvendiğini belirten Manço, “Araçlarda maksimum koruma ve performans sağlanmasında motor yağının dışında şanzıman, diferansiyel, fren hidroliği, soğutma sıvısı gibi araç aksamlarında kullanılan tüm ürünler oldukça önemli. Örnek olarak, soğutma sıvısı sıcak havalarda aracın hararet yapmasını önlerken, soğuk havalarda ise donmaya karşı koruma sağlıyor. Isı transferinin yanı sıra pas ve korozyona karşı korumada etkili. Suyun kalitesi ve su-antifriz karışım oranı da önemli kriter. Bir aracı sevmek ona bakmaktan geçer. Arabalar bizim yol arkadaşımız. Biz bakımını ihmal etmezsek onlar da bizi yolda bırakmaz. Yağ ve sıvı değişimini ne kadar aksatırsak araçlarımız o kadar çabuk yıpranır. Bu sebeple araçlardaki tüm yağ, soğutma sıvıları ve hidrolikleri zamanında değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 162 noktasında, güvenilir servis hizmeti

Türkiye’de madeni yağ sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, Quartz Auto Services ve Rubia Truck Services uzman servis merkezleriyle araç sahiplerine kaliteli, hızlı ve güvenilir servis hizmeti sunuyor.

Türkiye genelinde 162 noktada, güvenilir servis anlayışına sahip merkezlerde, hafif ve ticari araçlar için periyodik bakım ve yağ değişiminin yanı sıra mekanik onarım, elektrik, karoseri onarımı ve lastik değişimi gibi ek hizmetler bulunuyor. TotalEnergies ve ELF madeni yağları ile motor ömrünü ve verimliliğini artıran çözümler sunuluyor.